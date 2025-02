Fisiculturismo em Fortaleza e no CE: como competir? Veja como funciona

O fisiculturismo cresce em Fortaleza e no Ceará com campeonatos renomados, premiações atrativas e classificatórias para torneios nacionais. Confira

O fisiculturismo é um dos esportes que estão em grande ascensão nos últimos tempos. Com atletas brasileiros ganhando destaque nacional e internacionalmente, como é o caso de Ramon Dino, a modalidade tem influenciado a crescente popularidade do esporte em Fortaleza e no Ceará.

No estado, o Armageddon e o Campeonato Cearense de Musculação e Fitness são competições que movimentam todo um ciclo de atletas, oferecendo premiações e incentivos para competidores amadores, além de servirem como classificatórias para atletas profissionais.