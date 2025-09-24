Lene Ferreira vence Pro Card no Mr. Olympia Amateur Latin America

Brasileira ganha Pro Card e entra para elite do fisiculturismoAtleta rondoniense venceu o Pro Card no Mr. Olympia Amateur Latin America 2025, passando a integrar a elite do fisiculturismo mundial
Lene Ferreira conquistou o Pro Card após disputar o Mr. Olympia Amateur Latin America 2025. O título transforma competidores amadores em atletas profissionais do fisiculturismo mundial.
Quem é Lene Ferreira
A atleta rondoniense compete desde 2013. Em 2024, ficou em 2º lugar da sua categoria no Mr. Olympia Amateur Argentina, ficando a um passo de realizar o sonho da profissionalização.
Na edição deste ano, alcançou a consagração: garantiu dois títulos de primeiro lugar, no Masters +35 e no Open D, e ainda conquistou o terceiro lugar no Overall (geral), que reúne os melhores de cada categoria.
O campeonato reuniu centenas de atletas de diferentes países da América Latina e distribuiu 30 cartões profissionais aos destaques de cada divisão.
O que é o Pro Card
No fisiculturismo, o Pro Card é uma certificação oficial da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB), principal entidade do esporte. Ele permite que um atleta amador passe a competir nos principais eventos profissionais do mundo como o Mr. Olympia e Arnold Sports.
Ser campeão geral em competições internacionais, como Lene foi nesta edição, é um dos caminhos para conquistar o passe profissional.
O Pro Card é altamente almejado entre os amadores, pois significa competir ao lado da elite mundial e ganhar projeção internacional dentro do fisiculturismo. Uma vez alcançado o status profissional, o atleta não pode mais competir entre os amadores.
Outras brasileiras que já entraram para a elite do fisiculturismo
Outras brasileiras já conquistaram o cartão dourado, dentre elas:
- Francielle Mattos, a rainha do Wellness, campeã do Arnold Classic Ohio 2020;
- Amanda Marques, após vencer o Mr. Olympia Brasil em 2021;
- Isabelle Nunes, campeã da categoria Wellness no Mr. Olympia 2021;
- Angélica Teixeira, bicampeã do Mr. Olympia (2017 e 2018) e do Arnold Classic Ohio; e
- Juliana Malacarne, tetracampeã consecutiva do Mr. Olympia (2014-2017)