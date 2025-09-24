Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lene Ferreira vence Pro Card no Mr. Olympia Amateur Latin America

Brasileira ganha Pro Card e entra para elite do fisiculturismo

Atleta rondoniense venceu o Pro Card no Mr. Olympia Amateur Latin America 2025, passando a integrar a elite do fisiculturismo mundial
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Tipo Notícia

Lene Ferreira conquistou o Pro Card após disputar o Mr. Olympia Amateur Latin America 2025. O título transforma competidores amadores em atletas profissionais do fisiculturismo mundial.

Quem é Lene Ferreira 

A atleta rondoniense compete desde 2013. Em 2024, ficou em 2º lugar da sua categoria no Mr. Olympia Amateur Argentina, ficando a um passo de realizar o sonho da profissionalização.

Na edição deste ano, alcançou a consagração: garantiu dois títulos de primeiro lugar, no Masters +35 e no Open D, e ainda conquistou o terceiro lugar no Overall (geral), que reúne os melhores de cada categoria.

O campeonato reuniu centenas de atletas de diferentes países da América Latina e distribuiu 30 cartões profissionais aos destaques de cada divisão.

O que é o Pro Card

No fisiculturismo, o Pro Card é uma certificação oficial da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB), principal entidade do esporte. Ele permite que um atleta amador passe a competir nos principais eventos profissionais do mundo como o Mr. Olympia e Arnold Sports.

Ser campeão geral em competições internacionais, como Lene foi nesta edição, é um dos caminhos para conquistar o passe profissional.

O Pro Card é altamente almejado entre os amadores, pois significa competir ao lado da elite mundial e ganhar projeção internacional dentro do fisiculturismo. Uma vez alcançado o status profissional, o atleta não pode mais competir entre os amadores.

Outras brasileiras que já entraram para a elite do fisiculturismo 

Outras brasileiras já conquistaram o cartão dourado, dentre elas:

  • Francielle Mattos, a rainha do Wellness, campeã do Arnold Classic Ohio 2020;
  • Amanda Marques, após vencer o Mr. Olympia Brasil em 2021;
  • Isabelle Nunes, campeã da categoria Wellness no Mr. Olympia 2021;
  • Angélica Teixeira, bicampeã do Mr. Olympia (2017 e 2018) e do Arnold Classic Ohio; e
  • Juliana Malacarne, tetracampeã consecutiva do Mr. Olympia (2014-2017) 

