Lene Ferreira vence Pro Card no Mr. Olympia Amateur Latin America

Lene Ferreira / Crédito: Divulgação / Instagram

Lene Ferreira conquistou o Pro Card após disputar o Mr. Olympia Amateur Latin America 2025. O título transforma competidores amadores em atletas profissionais do fisiculturismo mundial. Quem é Lene Ferreira A atleta rondoniense compete desde 2013. Em 2024, ficou em 2º lugar da sua categoria no Mr. Olympia Amateur Argentina, ficando a um passo de realizar o sonho da profissionalização.

Na edição deste ano, alcançou a consagração: garantiu dois títulos de primeiro lugar, no Masters +35 e no Open D, e ainda conquistou o terceiro lugar no Overall (geral), que reúne os melhores de cada categoria. O campeonato reuniu centenas de atletas de diferentes países da América Latina e distribuiu 30 cartões profissionais aos destaques de cada divisão. Leia mais Fisiculturismo no Ceará: conheça atletas que são destaques no esporte Sobre o assunto Fisiculturismo no Ceará: conheça atletas que são destaques no esporte O que é o Pro Card No fisiculturismo, o Pro Card é uma certificação oficial da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB), principal entidade do esporte. Ele permite que um atleta amador passe a competir nos principais eventos profissionais do mundo como o Mr. Olympia e Arnold Sports.