Mr. Olympia 2025: com Ramon Dino, veja os brasileiros confirmados

Brasil terá 36 atletas no Mr. Olympia 2025, incluindo Ramon Dino e Francielle Mattos; competição acontece de 9 a 12 de outubro, em Las Vegas

E o Brasil, mais uma vez, estará representado por uma delegação numerosa, com 36 atletas já classificados em diversas categorias.

O palco mais importante do fisiculturismo mundial já tem data marcada: os dias 9 e 12 de outubro. Las Vegas, nos Estados Unidos, receberá mais uma edição do Mr. Olympia .

Entre os destaques estão nomes como Ramon Dino, principal atleta nacional dentro do fisiculturismo, e Diogo Basaglia, um dos principais representantes da Men’s Physique e marido da influenciadora Juju Salimeni.

A presença brasileira tem crescido ano após ano no Olympia, e em 2025, a expectativa é ainda maior. Além de atletas experientes que já subiram ao palco principal, surgem novos nomes em ascensão, reforçando a consolidação do país como uma potência no esporte.

Mr. Olympia 2025: brasileiros confirmados

O Brasil estará presente em todas as principais divisões do Mr. Olympia 2025: