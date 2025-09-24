Brasileiro vence PCA MASS Muscle 2025 nos EUA

O atleta mineiro Elton Carvalho Gonçalves conquistou o primeiro lugar na competição internacional de fisiculturismo nos EUA / Crédito: Reprodução/Instagram @pca_usa

O fisiculturista brasileiro Elton Carvalho Gonçalves brilhou no último sábado, 20 de setembro, ao conquistar o primeiro lugar no PCA MASS Muscle 2025, em Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos. O triunfo colocou o nome do atleta mineiro em evidência no cenário internacional e reforçou a força de competidores brasileiros na modalidade.

Importância do MASS Muscle O MASS Muscle é considerado uma das etapas mais prestigiadas do calendário da PCA. Reconhecido pelo nível técnico elevado, o torneio atrai competidores que buscam reconhecimento internacional e oportunidades em outros palcos da modalidade. Além da performance dos atletas, o evento se destaca pela organização e pelo público fiel que acompanha cada edição em Marlborough, cidade já tradicional no calendário do fisiculturismo. >> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp