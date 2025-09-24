Brasileiro vence PCA MASS Muscle 2025 nos EUA

Brasileiro vence competição internacional de fisiculturismoElton Carvalho Gonçalves conquistou o título geral na categoria Men’s Classic e se firma como destaque do fisiculturismo internacional. Saiba mais
O fisiculturista brasileiro Elton Carvalho Gonçalves brilhou no último sábado, 20 de setembro, ao conquistar o primeiro lugar no PCA MASS Muscle 2025, em Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos.
O triunfo colocou o nome do atleta mineiro em evidência no cenário internacional e reforçou a força de competidores brasileiros na modalidade.
O título na categoria Men’s Classic
A competição, organizada pela Physical Culture Association (PCA), reuniu atletas de várias partes do mundo em diferentes categorias.
Elton disputou a divisão Men’s Classic e conquistou o título de campeão geral, um dos mais disputados do evento.
O resultado coroou meses de preparação intensa, exposto em suas redes sociais, e destacou o brasileiro entre os principais nomes do fisiculturismo da temporada.
Importância do MASS Muscle
O MASS Muscle é considerado uma das etapas mais prestigiadas do calendário da PCA. Reconhecido pelo nível técnico elevado, o torneio atrai competidores que buscam reconhecimento internacional e oportunidades em outros palcos da modalidade.
Além da performance dos atletas, o evento se destaca pela organização e pelo público fiel que acompanha cada edição em Marlborough, cidade já tradicional no calendário do fisiculturismo.
Próximos desafios no calendário
Durante a competição, a PCA anunciou a próxima etapa: o United States National Championships, marcado para 18 de outubro, novamente em Marlborough.
O torneio promete reunir atletas de várias regiões em busca de títulos nacionais e classificações internacionais.
Para Elton Carvalho, a vitória no MASS Muscle serve como preparação e vitrine para os próximos desafios. O mineiro de Viçosa agora concentra esforços para seguir ampliando sua trajetória no esporte e conquistar novos palcos no fisiculturismo mundial.