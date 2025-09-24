Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro vence PCA MASS Muscle 2025 nos EUA

Brasileiro vence competição internacional de fisiculturismo

Elton Carvalho Gonçalves conquistou o título geral na categoria Men’s Classic e se firma como destaque do fisiculturismo internacional. Saiba mais
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fisiculturista brasileiro Elton Carvalho Gonçalves brilhou no último sábado, 20 de setembro, ao conquistar o primeiro lugar no PCA MASS Muscle 2025, em Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos.

O triunfo colocou o nome do atleta mineiro em evidência no cenário internacional e reforçou a força de competidores brasileiros na modalidade.

O título na categoria Men’s Classic

A competição, organizada pela Physical Culture Association (PCA), reuniu atletas de várias partes do mundo em diferentes categorias.

Elton disputou a divisão Men’s Classic e conquistou o título de campeão geral, um dos mais disputados do evento.

O resultado coroou meses de preparação intensa, exposto em suas redes sociais, e destacou o brasileiro entre os principais nomes do fisiculturismo da temporada. 

Leia mais

Importância do MASS Muscle

O MASS Muscle é considerado uma das etapas mais prestigiadas do calendário da PCA. Reconhecido pelo nível técnico elevado, o torneio atrai competidores que buscam reconhecimento internacional e oportunidades em outros palcos da modalidade.

Além da performance dos atletas, o evento se destaca pela organização e pelo público fiel que acompanha cada edição em Marlborough, cidade já tradicional no calendário do fisiculturismo.

>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Próximos desafios no calendário

Durante a competição, a PCA anunciou a próxima etapa: o United States National Championships, marcado para 18 de outubro, novamente em Marlborough.

O torneio promete reunir atletas de várias regiões em busca de títulos nacionais e classificações internacionais.

Para Elton Carvalho, a vitória no MASS Muscle serve como preparação e vitrine para os próximos desafios. O mineiro de Viçosa agora concentra esforços para seguir ampliando sua trajetória no esporte e conquistar novos palcos no fisiculturismo mundial.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar