Mr. Olympia 2025: horários, onde assistir, categorias e favoritos

Maior competição de fisiculturismo do mundo acontece em Las Vegas, nos dias 10 e 11 de outubro, com 49 brasileiros disputando títulos em 10 categorias
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
O Mr. Olympia 2025 promete movimentar o cenário do fisiculturismo mundial nesta sexta-feira, 10, e sábado, 11, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Considerado o campeonato mais prestigiado da modalidade, o evento reúne os melhores atletas do planeta e terá uma participação recorde do Brasil, com 49 competidores em dez das onze categorias.

Além do grande número de representantes, a expectativa é alta por possíveis títulos brasileiros — especialmente nas categorias Wellness e Classic Physique, onde o país tem se destacado nos últimos anos.

Mr. Olympia 2025: destaques brasileiros

Entre as mulheres, a atenção está voltada para a categoria Wellness, dominada por brasileiras desde sua criação. A atual campeã, Isa Pereira Nunes, tentará defender o título, mas terá forte concorrência.

Sem a tricampeã Francielle Mattos, que decidiu se afastar das competições neste ano para cuidar da saúde física e mental, a disputa deve se concentrar entre Isa e Eduarda Bezerra, vencedora do Arnold Classic 2025 e terceira colocada no último Olympia.

A final da categoria acontece na sexta-feira, 10, por volta das 22 horas (horário de Brasília).

Ramon Dino é o favorito na Classic Physique no Mr. Olympia 2025

No masculino, o nome mais aguardado é o do brasileiro Ramon “Dino” Rocha Queiroz, destaque da Classic Physique.

Após dois vice-campeonatos consecutivos (2022 e 2023), o atleta do Acre chega como um dos grandes favoritos, especialmente após o anúncio da aposentadoria de Chris Bumstead (CBum) e da mudança de Urs Kalecinski para a categoria Open.

Ramon abriu mão de outros torneios para focar totalmente no Olympia, em busca de um título inédito para o Brasil. As prévias e finais da categoria ocorrem no sábado, 11.

Disputa acirrada na Open Bodybuilding

A principal categoria, Open Bodybuilding, promete uma batalha entre gigantes. O trio formado por Hadi Choopan (Irã), Derek Lunsford (EUA) e Samson Dauda (Reino Unido) — que dividiu os títulos nos últimos três anos — volta a se enfrentar pelo Troféu Eugen Sandow, símbolo máximo do fisiculturismo.

O brasileiro Rafael Brandão, oitavo colocado em 2024, não participará da edição deste ano por questões de saúde. Assim, Vitalii “Goodvito” Ugolnikov será o único representante do Brasil na categoria.

Mr. Olympia 2025: categorias do Mr. Olympia

Conheça a seguir as categorias da mais famosa competição de fisiculturismo.

Femininas

  • Open Bodybuilding (Ms. Olympia)
  • Fitness, Figure
  • Bikini
  • Women’s Physique
  • Wellness

Masculinas

  • Open Bodybuilding (Mr. Olympia)
  • 212
  • Classic Physique
  • Men’s Physique
  • Wheelchair

Programação do Mr. Olympia 2025

Sexta-feira, 10 de outubro

  • 13h30: Pré-julgamento das categorias 212, Fitness, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness.
  • 22h: Finais das categorias 212, Fitness, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness, além do pré-julgamento da Mr. Olympia.

Sábado, 11 de outubro

  • 13h30: Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Wheelchair, seguido das finais da Wheelchair.
  • 23h: Finais das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia.

Domingo, 12 de outubro

  • 15h: Seminário dos Campeões.

Onde assistir ao Mr. Olympia 2025

Toda a programação será transmitida ao vivo pela OlympiaTV, em formato pay-per-view. A assinatura custa US$ 74,99 (aproximadamente R$ 400) e dá acesso a todas as competições e bastidores do evento.

