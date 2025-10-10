Mr. Olympia 2025: horários, onde assistir, categorias e favoritos

Confira mais detalhes da competição do Mr Olympia 2025, com informações sobre horários e onde assistir ao vivo. / Crédito: Reprodução/Instagram @mrolympiabrasil

O Mr. Olympia 2025 promete movimentar o cenário do fisiculturismo mundial nesta sexta-feira, 10, e sábado, 11, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Considerado o campeonato mais prestigiado da modalidade, o evento reúne os melhores atletas do planeta e terá uma participação recorde do Brasil, com 49 competidores em dez das onze categorias.

A final da categoria acontece na sexta-feira, 10, por volta das 22 horas (horário de Brasília). Ramon Dino é o favorito na Classic Physique no Mr. Olympia 2025

No masculino, o nome mais aguardado é o do brasileiro Ramon “Dino” Rocha Queiroz, destaque da Classic Physique. Após dois vice-campeonatos consecutivos (2022 e 2023), o atleta do Acre chega como um dos grandes favoritos, especialmente após o anúncio da aposentadoria de Chris Bumstead (CBum) e da mudança de Urs Kalecinski para a categoria Open.