Mr. Olympia: com Ramon e Cbum, veja como assistir e horário de hoje, 12

Confira a programação de hoje, sábado (12/10) do Mr. Olympia 2024 e onde assistir ao vivo e online Crédito: Reprodução/ Instagram Mr. Olympia

Vai continuar hoje, sábado, 12 de outubro (12/10), o Mr. Olympia 2024. A 60ª edição do maior campeonato de fisiculturismo do mundo vai trazer os principais atletas em diversas categorias. No palcos neste sábado será definido os campeões de todas as categorias. Premiação do Mr. Olympia 2024: VEJA quanto ganham os vencedores

Em 2024, o Olympia retornará à Las Vegas para celebrar seu 60º aniversário. Cidade é conhecida como a "Capital Mundial do Entretenimento" e é famosa por seu estilo de vida extremamente luxuoso.

Curiosamente, a "Cidade do Pecado" tem uma conexão especial com o prestigiado evento de fisiculturismo, o Mr. Olympia. A competição tem sido realizada principalmente na cidade, com o primeiro show em Las Vegas ocorrendo em 1999. Mr. Olympia 2024 hoje (12/10): onde assistir ao vivo e online Apesar de ter seus representantes brasileiros, o campeonato mundial não possui transmissão na TV aberta. Para assisti-lo ao vivo, é preciso adquirir um serviço próprio de streaming, intitulado “OlympiaTV”. A plataforma permite o acesso por pay-per-view, com pagamento em dólares, de acordo com o pacote selecionado. Um deles, o “Olympia Official Viewing Package”, inclui a cobertura completa das 11 categorias por US$ 74,99 (cerca de R$ 415,16).

Outro pacote de visualização, o “Premium Olympia 2024”, apresenta a transmissão do Olympia Amador de dois dias e a cobertura completa de todas as divisões. O preço é menor: US$ 39,99 (cerca de R$ 221,39). Mr. Olympia: quem ganhou mais vezes? VEJA todos os vencedores

Horário do Mr. Olympia 2024 hoje, sábado (12/10) As principais categorias serão definidas hoje, sábado. Na Classic Physique, Ramon Dino vai enfrentar Cbum. Já Rafael Brandão e Bruno Santos serão os representantes brasileiros na categoria Open, a principal do evento.

Mr. Olympia 2023: RELEMBRE quem ganhou ano passado e como foi o campeonato Confira a programação completa de sábado, 12, no Mr. Olympia

12 de outubro Pré-julgamento: Classic Physique Olympia



Men's Physique Olympia



Bikini Olympia



Wheelchair Olympia (pré-julgamento e finais)

Horário A partir de 13h30 de Brasília (9h30 no horário local)