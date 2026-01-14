Fortaleza acerta contratação do volante Ryan, do Corinthians, por empréstimo

Fortaleza acerta contratação do volante Ryan, do Corinthians, por empréstimoAtleta de 22 anos subiu para o profissional em 2024 e chega para reforçar o time comandado por Thiago Carpini
O Fortaleza acertou a contratação de mais um reforço para 2026. Trata-se do volante Ryan, do Corinthians. O jogador chega ao Tricolor por empréstimo até dezembro deste ano. A informação inicial foi dada pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.
O jogador de 22 anos foi um dos indicados pelo executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, ao Leão do Pici. Cria das categorias de base do clube paulista, o atleta disputou 34 partidas em 2025, contribuindo com 1 assistência.
Com Afonso Ribeiro.
