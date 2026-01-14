Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza acerta contratação do volante Ryan, do Corinthians, por empréstimo

Atleta de 22 anos subiu para o profissional em 2024 e chega para reforçar o time comandado por Thiago Carpini
O Fortaleza acertou a contratação de mais um reforço para 2026. Trata-se do volante Ryan, do Corinthians. O jogador chega ao Tricolor por empréstimo até dezembro deste ano. A informação inicial foi dada pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.

O jogador de 22 anos foi um dos indicados pelo executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, ao Leão do Pici. Cria das categorias de base do clube paulista, o atleta disputou 34 partidas em 2025, contribuindo com 1 assistência.

Com Afonso Ribeiro.

