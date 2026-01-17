Fortaleza encaminha empréstimo de João Ricardo ao Corinthians

Camisa 1 do Leão se recupera de uma cirurgia no ombro e tem contrato com clube tricolor até dezembro de 2027

O Fortaleza encaminhou neste sábado, 17, a contratação por empréstimo do goleiro João Ricardo ao Corinthians, conforme apuração do jornalista e colunista do Esportes O POVO , Afonso Ribeiro . O jogador de 37 anos havia entrado na mira do clube paulista nos últimos dias, sendo visto internamente no time paulista como o reserva imediato ideal para Hugo Souza na sequência da temporada.

As tratativas foram conduzidas por Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Leão e atual executivo de futebol do Timão. O movimento ganhou força após o aval do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o arqueiro em 2022, quando ambos estavam no Ceará.

Assim como antecipado pelo Esportes O POVO, um modelo semelhante ao utilizado na transferência de Matheus Pereira foi firmado na negociação: vínculo por empréstimo até o fim de 2026, com o clube paulista assumindo integralmente os salários do jogador.

O atual camisa 1 do Leão, que se recupera de uma cirurgia no ombro, tem contrato até dezembro de 2027 e é dono de um salário considerado alto para os padrões da Série B.

No Pici desde 2023, João disputou 154 jogos com a camisa leonina, sendo destaque nas últimas temporadas. No clube, levantou títulos do Campeonato Cearense de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024, além de ter sido peça crucial no vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2024 e na quarta colocação na Série A de 2024. (Com João Pedro Oliveira)