Bruno Cals é o novo presidente do Conselho da SAF do Fortaleza

Membros do Conselho de administração da SAF, Bruno Cals e Bruno Acioli, em coletiva no CT Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ex-vice presidente do Conselho da SAF do Fortaleza, Bruno Cals foi definido como o novo presidente do Conselho de Administração da gestão tricolor. De acordo com apuração do Esportes O POVO e oficializado pelo Fortaleza, ele terá como vice-presidente Bruno Acioli. A decisão segue a nova composição do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, que foi aprovada na noite desta quarta-feira, 14, em reunião com 105 conselheiros presentes no Auditório da AABB, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A formação, com cinco integrantes, recebeu 98 votos favoráveis e apenas sete contrários.

Bruno Cals é vice-presidente financeiro da Ezze Seguros. Natural de Fortaleza, é mestre e doutor em Finanças pela USP e possui MBA Executivo pelo COPPEAD/UFRJ. Atualmente, ele já atuava como vice-presidente do Conselho da SAF. O vice, Bruno Acioli, é executivo com ampla experiência em governança corporativa, auditoria e finanças. Contador, com MBAs na área financeira, ele já presidiu o Conselho Fiscal em SAF e, desde 2025, integra o Conselho de Administração. Nomes aprovados Entre os aprovados está ainda Aniele Pinzon, formada em Administração e Psicologia pela Universidade de Fortaleza. Ela é empresária e integrante da Associação dos Jovens Empresários do Ceará (AJE Fortaleza). No clube, preside a Comissão de Apoio ao Sócio Torcedor, com atuação voltada à modernização do quadro associativo. A lista inclui também Eduardo Jucá, neurocirurgião pediátrico, professor e pesquisador, com formação acadêmica pela USP, FGV, Universidade de Paris e PUC-RS, além de presidir a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica.