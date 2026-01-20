Fortaleza abre conversas para contratar lateral-direito Aderlan, ex-Sport

Fortaleza abre conversas para contratar lateral-direito Aderlan, ex-SportDefensor de 35 anos deixou o Sport ao fim da temporada 2025 e entra na mira do Tricolor do Pici, que vai emprestar Mancuso ao Estudiantes-ARG
Após encaminhar o empréstimo de Mancuso ao Estudiantes, da Argentina, o Fortaleza se movimenta no mercado da bola para contratar outro lateral-direito. O Esportes O POVO apurou que o Leão abriu conversas com Aderlan, ex-Sport, visando a sequência da temporada 2026.
O argentino de 26 anos vai retornar à equipe de La Plata por empréstimo, com opção de compra fixada, o que vai deixar o Tricolor apenas com Mailton como opção para lateral. Por isso o departamento de futebol fez a investida pelo experiente Aderlan, que está de saída da Ilha do Retiro.
O defensor paraibano de 35 anos foi contratado pelo Rubro-Negro no decorrer do ano passado e disputou apenas 14 jogos. Nesta terça-feira, 14, o Sport anunciou acordo para pagar os valores devidos ao lateral, que está livre no mercado.
Até o momento, o Fortaleza anunciou somente dois reforços para 2026: além de Mailton, o outro contratado foi o volante Ronald, emprestado pelo Grêmio. Outras duas caras novas já estão no Pici: o também volante Ryan, do Corinthians, e o zagueiro Luan Freitas, ex-Juventude.
O Tricolor passa por uma reformulação completa nas duas laterais. No lado direito, Tinga rescindiu e fechou com o Coritiba, enquanto Mancuso será cedido ao Estudiantes-ARG. Na esquerda, Bruno Pacheco rumou para a Chapecoense, e Diogo Barbosa e Weverson também deixarão o clube.
A carreira de Aderlan
Revelado pelo Campinense-PB, Aderlan tem currículo extenso, inclusive com passagem pelo futebol cearense: em 2013, vestiu a camisa do Itapipoca. O defensor ainda passou por Joinville-SC, Treze-PB, Corinthians-AL, Santa Rita-AL, CSA-AL, Luverdense-AL e América-MG.
No exterior, o lateral-direito atuou pelo Académica, de Portugal, por duas temporadas.
O desempenho no América-MG despertou a atenção da Red Bull, que contratou o jogador para o Red Bull Brasil e depois repassou ao Red Bull Bragantino, totalizando seis temporadas.
Aderlan se transferiu para o Santos em 2024, mas não conseguiu se firmar na Vila Belmiro e disputou apenas 19 jogos em um ano e meio, partindo para o Sport depois.