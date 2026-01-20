Fortaleza abre conversas para contratar lateral-direito Aderlan, ex-Sport

Lateral-direito Aderlan no jogo Flamengo x Sport, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Paulo Paiva/ Sport Recife

Após encaminhar o empréstimo de Mancuso ao Estudiantes, da Argentina, o Fortaleza se movimenta no mercado da bola para contratar outro lateral-direito. O Esportes O POVO apurou que o Leão abriu conversas com Aderlan, ex-Sport, visando a sequência da temporada 2026.

O argentino de 26 anos vai retornar à equipe de La Plata por empréstimo, com opção de compra fixada, o que vai deixar o Tricolor apenas com Mailton como opção para lateral. Por isso o departamento de futebol fez a investida pelo experiente Aderlan, que está de saída da Ilha do Retiro.

O Tricolor passa por uma reformulação completa nas duas laterais. No lado direito, Tinga rescindiu e fechou com o Coritiba, enquanto Mancuso será cedido ao Estudiantes-ARG. Na esquerda, Bruno Pacheco rumou para a Chapecoense, e Diogo Barbosa e Weverson também deixarão o clube. A carreira de Aderlan Revelado pelo Campinense-PB, Aderlan tem currículo extenso, inclusive com passagem pelo futebol cearense: em 2013, vestiu a camisa do Itapipoca. O defensor ainda passou por Joinville-SC, Treze-PB, Corinthians-AL, Santa Rita-AL, CSA-AL, Luverdense-AL e América-MG. No exterior, o lateral-direito atuou pelo Académica, de Portugal, por duas temporadas.