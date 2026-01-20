Bareiro confirma interesse do Olimpia, cita foco no Fortaleza e sonho de jogar a Copa

Bareiro, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Bragantino / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Destaque do Fortaleza na reta final da temporada de 2025, o atacante Adam Bareiro atraiu o interesse do Olimpia, do Paraguai. Formado nas categorias de base do Decano, o atleta de 29 anos é bastante valorizado pelo Leão, que pede U$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões) para abrir negociações. A informação foi dada no programa esportivo Deporte Total, que também entrevistou Bareiro nesta segunda-feira, 19. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Na conversa, o centroavante tricolor confirmou o interesse do clube no qual foi formado, citou o foco que tem no Fortaleza e revelou ainda o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026, com sua seleção, que retornou aos mundiais após 16 anos.

"Hoje estou no Fortaleza, um clube que me ama e me valoriza muito, eles mantiveram meu contrato (após o rebaixamento), onde terminei o ano com a redenção dos gols. Eles dispensaram os outros nove jogadores que tinham para me manter, e isso me fez sentir importante, então é difícil para qualquer outro clube me contratar. Eu também disse que qualquer oferta que chegar ao Fortaleza e os convencer, temos que discutir. Tudo pode acontecer até o último dia da janela de transferências", contou o camisa 9 leonino.

"Minha cabeça está centrada no Fortaleza. É um clube que confia muito em mim. Tenho que retribuir da melhor maneira", disse o atacante em outro trecho da entrevista.

Apesar do interesse do Olimpia em contratá-lo, o jogador afirmou que a situação para tirá-lo do Tricolor é tida como complexa, devido ao vínculo contratual que tem até o fim de 2027. Em julho do ano passado, o Fortaleza pagou ao River Plate, seu ex-clube, cerca de U$ 1,8 milhão (R$ 9,7 milhões) por 70% de seus direitos econômicos. “Tive contato com o presidente Coto Nogués e com outros diretores do Olimpia. Em algum momento quero retornar ao futebol paraguaio, é minha casa, onde está minha família e amigos, mas não estou conduzindo as negociações. Há interesse por parte do Fortaleza, que desde o início me disse que me quer. É uma situação complexa”, afirmou.