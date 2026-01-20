Ex-Fortaleza, Lucero é anunciado pela Universidad de Chile

Juan Martín Lucero (esq.) foi anunciado como reforço da Universidad de Chile / Crédito: Divulgação/Universidad de Chile

Após três temporadas no Fortaleza, Juan Martín Lucero está de volta ao futebol chileno. O atacante argentino foi anunciado, na manhã desta terça-feira, 20, como novo reforço da Universidad de Chile, rival do Colo-Colo-CHI, clube que El Gato defendeu em 2022.

O camisa 9 tinha contrato com o Tricolor até o fim de 2027, mas chegou a um acordo para a rescisão e ficou livre para mudar de clube. O centroavante de 34 anos chegou a ter conversas com equipes brasileiras, como Mirassol e Coritiba, mas optou por La U, pelo qual disputará o Campeonato Chileno e a fase preliminar da Copa Sul-Americana, diante do Palestino-CHI.

No rival Colo-Colo, em 2022, o argentino fez 39 partidas, marcou 24 gols e distribuiu seis assistências. Ao fim daquele ano, rescindiu contrato para se transferir para o Fortaleza, o que fez o clube chileno recorrer aos tribunais desportivos. O Leão firmou um acordo para evitar punições e desembolsou R$ 10 milhões. Com a saída de El Gato, dono de um dos maiores salários do elenco tricolor, o Fortaleza conta com Adam Bareiro e Kayke como centroavantes no grupo comandado por Thiago Carpini. Deyverson ainda tem contrato, mas não faz partes dos planos para 2026.

