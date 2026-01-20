Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-Fortaleza, Lucero é anunciado pela Universidad de Chile

Centroavante argentino rescindiu contrato com o Tricolor e acertou com maior rival do Colo-Colo-CHI, clube que defendeu em 2022
Após três temporadas no Fortaleza, Juan Martín Lucero está de volta ao futebol chileno. O atacante argentino foi anunciado, na manhã desta terça-feira, 20, como novo reforço da Universidad de Chile, rival do Colo-Colo-CHI, clube que El Gato defendeu em 2022.

O camisa 9 tinha contrato com o Tricolor até o fim de 2027, mas chegou a um acordo para a rescisão e ficou livre para mudar de clube. O centroavante de 34 anos chegou a ter conversas com equipes brasileiras, como Mirassol e Coritiba, mas optou por La U, pelo qual disputará o Campeonato Chileno e a fase preliminar da Copa Sul-Americana, diante do Palestino-CHI.

El Gato foi o artilheiro do Leão nas três temporadas em que esteve no Pici, com um total de 58 gols em 176 partidas, além de 14 assistências. O argentino foi campeão cearense em 2023, campeão da Copa do Nordeste de 2024 e vice-campeão da Sul-Americana de 2023.

Na Universidad de Chile, Lucero vai atuar ao lado de outros nomes experientes nesta temporada, como Eduardo Vagas, ex-Grêmio e Atlético-MG, e Aránguiz, ex-Internacional. No anúncio, o clube tratou o centroavante como “um jogador capaz de se mover em todos os setores do ataque, habilidoso com a bola e dono de uma grande definição frente ao gol adversário”.

No rival Colo-Colo, em 2022, o argentino fez 39 partidas, marcou 24 gols e distribuiu seis assistências. Ao fim daquele ano, rescindiu contrato para se transferir para o Fortaleza, o que fez o clube chileno recorrer aos tribunais desportivos. O Leão firmou um acordo para evitar punições e desembolsou R$ 10 milhões.

Com a saída de El Gato, dono de um dos maiores salários do elenco tricolor, o Fortaleza conta com Adam Bareiro e Kayke como centroavantes no grupo comandado por Thiago Carpini. Deyverson ainda tem contrato, mas não faz partes dos planos para 2026.

Fortaleza oficializa saída 

Depois do anúncio de La U, o Fortaleza publicou nota oficializando a rescisão de contrato com Lucero, destacando os feitos do atacante e ressaltando que o argentino é o jogador estrangeiro com mais partidas disputadas e gols marcados pelo clube do Pici.

"Por toda entrega e profissionalismo, o Fortaleza agradece ao atleta Juan Martín Lucero pelas últimas três temporadas. O Leão do Pici deseja sucesso nos próximos passos de sua carreira", diz o comunicado do Tricolor.

