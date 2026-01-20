Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em chegada ao Corinthians, Matheus Pereira diz que sentia falta "do calor da torcida"

Atleta também comentou chegada de João Ricardo, também do Fortaleza, em coletiva de apresentação no Timão nesta terça-feira, 20
Iara Costa
Na chegada por empréstimo do Fortaleza ao Corinthians, o meio-campista Matheus Pereira se derreteu em elogios e declarações ao clube paulista, do qual se declara torcedor. Ao ser questionado sobre o que mais sentiu falta entre 2016, quando defendeu o time pela primeira vez, e a atualidade, o jogador reforçou sua declaração direcionada à torcida corintiana.

“O que eu mais sentia falta era da torcida. Do carinho, do calor da torcida, da força e da energia que eles transmitem durante os jogos. Isso é o que eu mais sentia falta acompanhando de longe, me deixava ansioso”, frisou.

Ao ser perguntado também sobre a saída de João Ricardo do Fortaleza, ele estendeu os elogios ao goleiro tricolor, que também defenderá o clube paulista na atual temporada.

“É um grandíssimo goleiro com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Todo mundo sabe da importância que ele tinha e tem para o Fortaleza e, se chegar, será de extrema importância, pois é um grande goleiro. Nós trocamos mensagens, sim, pois acabou virando meu amigo”, finalizou.

