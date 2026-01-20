Em chegada ao Corinthians, Matheus Pereira diz que sentia falta "do calor da torcida"

Na chegada por empréstimo do Fortaleza ao Corinthians, o meio-campista Matheus Pereira se derreteu em elogios e declarações ao clube paulista, do qual se declara torcedor. Ao ser questionado sobre o que mais sentiu falta entre 2016, quando defendeu o time pela primeira vez, e a atualidade, o jogador reforçou sua declaração direcionada à torcida corintiana.

“O que eu mais sentia falta era da torcida. Do carinho, do calor da torcida, da força e da energia que eles transmitem durante os jogos. Isso é o que eu mais sentia falta acompanhando de longe, me deixava ansioso”, frisou.