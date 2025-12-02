Fortaleza x Corinthians pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Atacante Herrera no jogo Fortaleza x São Paulo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas.Emanuel

É este o peso que o Fortaleza carrega na partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira, 3, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela penúltima rodada da Série A. Uma vitória pode tirar o Tricolor da zona de rebaixamento — com tropeços dos concorrentes —, e uma derrota pode deixar a Segundona mais próxima. Fortaleza x Corinthians pela Série A 2025: como chega o Leão Ao contrário das rodadas anteriores, em que costumava entrar em campo pressionado pelos resultados dos rivais, agora o Tricolor será o primeiro a jogar, no mesmo horário do Vitória e antes de Santos, Internacional e Ceará. O Leão também tem o trunfo de ser o único mandante do quinteto, com mais de 45 mil torcedores já confirmados. Só resta fazer o dever de casa e secar depois. “A gente se colocou nessa posição, infelizmente. Foi um ano muito ruim, de resultados muito ruins. Então nos colocamos nessa posição de cada jogo ser uma final. Não é de ontem ou da semana passada, já faz umas dez rodadas que, se a gente não ganhasse, estaria praticamente rebaixado. E o time está reagindo bem”, ponderou o volante Lucas Sasha, cão de guarda no meio-campo. Embalado pela sequência invicta de oito jogos (quatro vitórias e quatro empates), o Fortaleza tem o time titular ideal de Martín Palermo à disposição, o que indica que a escalação será repetida, com a segurança de Brenno no gol, a vitalidade de Gastón Ávila, o dinamismo de Pierre, a velocidade de Breno Lopes e o faro de gol apurado de Adam Bareiro.

As baixas são os goleiros João Ricardo e Helton Leite, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meia Lucca Prior, todos lesionados. A novidade na relação pode ser o atacante Marinho, que estava em período de transição após entorse no tornozelo esquerdo e voltou a treinar com o grupo na última segunda-feira, 1º. Fortaleza x Corinthians pela Série A 2025: como chega o Timão O Corinthians, por sua vez, encara a partida com outro espírito, apesar de ter chances de classificação para a Libertadores. O Timão já pensa nas semifinais da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, na próxima semana, e deve usar um time misto no Castelão para preservar alguns jogadores. Dorival Júnior não poderá contar com o lateral-direito Matheuzinho, suspenso, e nem com o volante Charles, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No ataque, Memphis Depay segue em recuperação de lesão, e o clube fez mistério sobre a condição de Yuri Alberto, que saiu de campo mancando diante do Botafogo, domingo passado, 30. José Martínez retorna de suspensão.

Fortaleza x Corinthians pela Série A 2025: os destaques do jogo Os rumos do confronto no Castelão devem passar diretamente pelos goleiros. O Fortaleza tem a ascensão de Brenno, que assumiu o posto depois da lesão de João Ricardo e se firmou com boas atuações. Nos dois jogos mais recentes, o time saiu de campo sem ser vazado. Já o Corinthians conta com a segurança de Hugo Souza, que soma convocações para a seleção brasileira e se notabilizou pelas defesas de pênaltis. Fortaleza x Corinthians pela Série A 2025: retrospecto Breno Lopes, atacante do Fortaleza, durante jogo contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP Leão e Timão duelaram 17 vezes de 2019 para cá, desde quando o Tricolor retornou à Série A — também houve quatro confrontos pela Sul-Americana. No Castelão, retrospecto recente é favorável para os cearenses: cinco vitórias nos últimos oito jogos. Na contagem geral, porém, o Corinthians não perde há três partidas — dois triunfos e um empate.

Fortaleza x Corinthians pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira "Diante de um Castelão entupido, o Fortaleza vai em busca de preencher o penúltimo "check" na luta contra o rebaixamento. O adversário da vez é o Corinthians, que deve entrar em campo com time misto, tornando o cenário ainda mais favorável ao Tricolor. No entanto, é necessário saber dosar a emoção para não transformar em pressão contrária. O cenário é desafiador, mas o Leão vem mostrando que pode alcançar mais uma vitória e, assim, ficar mais próximo de uma vaga na Série A de 2026", avalia o jornalista do O POVO. Fortaleza x Corinthians pela Série A 2025: provável escalação Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo Corinthians

3-5-2: Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; José Martínez, André, Breno Bidon, Garro e Angileri (Hugo); Dieguinho (Vitinho) e Gui Negão. Téc: Dorival Júnior