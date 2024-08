Fortaleza bate Corinthians no Castelão e assume a liderança do Brasileirão

Gol da vitória tricolor foi marcado por Yago Pikachu aos 32 minutos do segundo tempo. Leão assume o topo da Série A com um jogo a ser disputado

O Fortaleza é líder do Brasileirão Série A de 2024. Na tarde deste domingo, 25, diante de mais de 51 mil torcedores, o Tricolor do Pici venceu o Corinthians por 1 a 0 na Arena Castelão, com gol marcado por Yago Pikachu aos 32 minutos do segundo tempo.

O triunfo levou o time a 48 pontos e, com o empate do Botafogo diante do Bahia por 0 a 0, o Leão ficou com a vantagem de um ponto a mais que o time carioca e um jogo ainda a ser disputado.

No embate, que se iniciou com uma bela campanha nas arquibancadas e na camisa de João Ricardo contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, cada uma das equipes tinha seus motivos para perseguir a vitória. O Leão caçava a liderança do campeonato e, do outro lado do campo, o Timão buscava um respiro fora da zona de rebaixamento.