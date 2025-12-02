Fred faz estreia oficial como técnico do sub-17 do Fortaleza com goleada por 4 a 1

Fred faz estreia oficial como técnico do sub-17 do Fortaleza com goleada por 4 a 1Com o triunfo, o Fortaleza assume a liderança do Grupo F da Supercopa Capital, torneio de base disputado no Distrito Federal
O ex-atacante Fred estreou como técnico das categorias de base do Fortaleza com vitória. Nesta terça-feira, 2, o sub-17 do Tricolor superou o Vila Nova-GO, pelo placar de 4 a 1, com gols de Enzo, Felipe Meirelles, André Fini e Éden. A partida foi disputada no estádio Bezerrão, em Gama (DF), em partida válida pela Supercopa Capital.
Com o triunfo, o Fortaleza assume a liderança do Grupo F, que também conta com Guarani-SP e Real Brasília. O próximo jogo do Leão no torneio acontece nesta quinta-feira, 4, às 10 horas da manhã, no mesmo estádio, contra o Guarani.
Após o duelo, Fred concedeu entrevista aos canais oficiais do clube e agradeceu os atletas pela boa exibição.
"O mérito deve ser totalmente atrelado aos atletas. Estamos com poucos dias de trabalho e os jogadores já estão em seu terceiro trabalho no ano, onde a comissão antiga realizou um excelente trabalho e com a nossa chegada implementamos um método de trabalho totalmente diferente e eles conseguiram executar com perfeição. Só tenho a agradecer por tudo o que eles fizeram, com bola e sem bola", disse o ex-camisa 9.
Mesmo sendo contratado como técnico da equipe sub-18 do Fortaleza, o ex-jogador da seleção brasileira iniciou sua trajetória como treinador profissional no comando da equipe sub-17. Antes de chegar ao tricolor, o profissional de 41 tirou a licença A da CBF e segue em estudos para conseguir as licenças UEFA.
Chegada de Fred ao Fortaleza
Após uma vitoriosa carreira como treinador, Fred foi anunciado como técnico das categorias de base do Fortaleza no dia 17 de setembro. O contrato entre o profissional e clube não teve duração divulgada, mas ambas as partes buscam trocar experiências e melhorar a prospecção dos atletas do CT Ribamar Bezerra.
"Ele está fazendo agora uma transição de carreira. O staff dele me procurou dizendo que teria interesse de fazer esse movimento aqui no Fortaleza, que ele vê como clube sério, de projetos, e disse também que conhecia o nosso trabalho. E aí nos reunimos pessoalmente aqui em Fortaleza no domingo, tivemos a reunião longa. Eu, o Fred e o staff dele já tínhamos comunicado ao pessoal da base dessa possibilidade, ao Irlando (Gomes) e ao Erisson (Matias), e eles concordaram", detalha Marcelo Paz.
