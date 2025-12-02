Fred faz estreia oficial como técnico do sub-17 do Fortaleza com goleada por 4 a 1

Fred treinando sub-17 do Fortaleza / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

O ex-atacante Fred estreou como técnico das categorias de base do Fortaleza com vitória. Nesta terça-feira, 2, o sub-17 do Tricolor superou o Vila Nova-GO, pelo placar de 4 a 1, com gols de Enzo, Felipe Meirelles, André Fini e Éden. A partida foi disputada no estádio Bezerrão, em Gama (DF), em partida válida pela Supercopa Capital. Com o triunfo, o Fortaleza assume a liderança do Grupo F, que também conta com Guarani-SP e Real Brasília. O próximo jogo do Leão no torneio acontece nesta quinta-feira, 4, às 10 horas da manhã, no mesmo estádio, contra o Guarani.