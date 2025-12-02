Fortaleza venceu 5 dos últimos 8 jogos contra o Corinthians no Castelão

Fortaleza venceu 5 dos últimos 8 jogos contra o Corinthians no CastelãoConfrontos são válidos desde o Brasileirão de 2019 e levam em consideração também os dois embates pela Sul-Americana
Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 19 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Apesar do último embate ter configurado vitória do Alvinegro do Parque São Jorge, o histórico entre as equipes na capital cearense se mostra favorável ao Tricolor, com cinco vitórias em oito jogos desde o seu retorno à elite do futebol brasileiro em 2019.
Neste recorte, o primeiro encontro ocorreu em 2019, ano em que o escrete alencarino retornava à primeira divisão nacional após 13 anos. Com triunfo do Corinthians por 3 a 1, o time comandado à época por Rogério Ceni abriu o placar com Osvaldo, no 1º tempo, e viu a equipe paulista virar no 2º. Boselli, Pedrinho e Danilo Avelar marcaram na remontada corinthiana. No ano seguinte, em 2020, houve empate sem gols.
Se nos dois anos anteriores, o Tricolor do Pici não conseguiu derrotar o emblema paulista, bastou a primeira vitória sair para o Fortaleza deslanchar no confronto. Entre 2021 e 2024, foram quatro triunfos seguidos pelo Brasileirão.
Em 2021, temporada do histórico 4º lugar na Série A e vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, 1 a 0, com tento anotado em chutaço de fora da área por Robson. Já em 2022, ano em que o Leão saiu da lanterna para a Libertadores, novamente 1 a 0, só que desta vez em gol anotado por Moisés, um dos remanescentes no elenco atual que participou da arrancada tricolor.
Por conseguinte, em 2023 e 2024, 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente, nos confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Foi também nesse período que os clubes se enfrentaram em duas edições seguidas na Copa Sul-Americana, com uma classificação para cada.
Nas semifinais de 2023, em duelo pelo segundo jogo do mata-mata, 2 a 0 para o time de Vojvoda, ex-treinador do clube, e vaga carimbada na final da competição, contra a LDU. Já nas quartas de final de 2024, vingança corinthiana, 2 a 0, no Castelão, em primeiro embate pela eliminatória, que acabaria ainda com eliminação, na Neo Química Arena, em mais uma derrota, desta vez por 3 a 0.
Confira o histórico entre Fortaleza x Corinthians, na capital cearense desde o retorno do Leão à elite nacional:
- Fortaleza 0x2 Corinthians - Sul-Americana 2024
- Fortaleza 1x0 Corinthians - Brasileirão 2024
- Fortaleza 2x0 Corinthians - Sul-Americana 2023
- Fortaleza 2x1 Corinthians - Brasileirão 2023
- Fortaleza 1x0 Corinthians - Brasileirão 2022
- Fortaleza 1x0 Corinthians - Brasileirão 2021
- Fortaleza 0x0 Corinthians - Brasileirão 2020
- Fortaleza 1x3 Corinthians - Brasileirão 2019