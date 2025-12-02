Fortaleza venceu 5 dos últimos 8 jogos contra o Corinthians no Castelão

Zagueiro Brítez, do Fortaleza, e Romero, do Corinthians, em disputa de bola na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Sul-Americana / Crédito: Nelson Almeida/AFP

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 19 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Apesar do último embate ter configurado vitória do Alvinegro do Parque São Jorge, o histórico entre as equipes na capital cearense se mostra favorável ao Tricolor, com cinco vitórias em oito jogos desde o seu retorno à elite do futebol brasileiro em 2019. Acesse o canal de notícias Esportes O POVO no WhatsApp Neste recorte, o primeiro encontro ocorreu em 2019, ano em que o escrete alencarino retornava à primeira divisão nacional após 13 anos. Com triunfo do Corinthians por 3 a 1, o time comandado à época por Rogério Ceni abriu o placar com Osvaldo, no 1º tempo, e viu a equipe paulista virar no 2º. Boselli, Pedrinho e Danilo Avelar marcaram na remontada corinthiana. No ano seguinte, em 2020, houve empate sem gols.