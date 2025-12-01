Lucas Sasha elogia trabalho de Palermo e destaca ambiente mais leve no Fortaleza

Volante Lucas Sasha comemora gol no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 1º de dezembro, Lucas Sasha destacou o ótimo trabalho que o treinador Martín Palermo tem feito no Fortaleza. De acordo com o volante, o comandante argentino conseguiu tornar o ambiente interno “mais leve”, além de ter resgatado jogadores importantes do elenco que, antes de sua chegada, viviam uma fase ruim. “Ele não conhecia o futebol brasileiro. Então temos que valorizar o trabalho que ele tem feito. Chegou e resgatou alguns jogadores que estavam em baixa, e eram jogadores que a gente sabia que poderiam fazer a diferença, como o caso do Bareiro, que , após a chegada dele , começou a fazer gols e ajudar muito mais. Ele tem feito um trabalho muito bom no dia a dia”, disse Sasha.