Lucas Sasha elogia trabalho de Palermo e destaca ambiente mais leve no Fortaleza

Lucas Sasha elogia trabalho de Palermo e destaca ambiente mais leve no FortalezaEm entrevista coletiva, o volante tricolor ressaltou a ótima gestão do treinador argentino internamente, destacando sua humildade
Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 1º de dezembro, Lucas Sasha destacou o ótimo trabalho que o treinador Martín Palermo tem feito no Fortaleza. De acordo com o volante, o comandante argentino conseguiu tornar o ambiente interno “mais leve”, além de ter resgatado jogadores importantes do elenco que, antes de sua chegada, viviam uma fase ruim.
“Ele não conhecia o futebol brasileiro. Então temos que valorizar o trabalho que ele tem feito. Chegou e resgatou alguns jogadores que estavam em baixa, e eram jogadores que a gente sabia que poderiam fazer a diferença, como o caso do Bareiro, que , após a chegada dele , começou a fazer gols e ajudar muito mais. Ele tem feito um trabalho muito bom no dia a dia”, disse Sasha.
Leia mais
Outro fator ressaltado pelo volante do Leão do Pici foi a postura humilde de Palermo em relação à forma de jogar do time. Segundo Sasha, o treinador conversa bastante com os atletas, pede opiniões e tenta tornar o modelo de jogo o mais confortável possível para o elenco tricolor.
“Ele também foi inteligente a ponto de resgatar a forma como sempre jogamos, de buscar aquilo em que nos sentimos mais confortáveis. Veio conversar para entender como a gente se sentia mais confortável. Ele foi muito humilde de, muitas vezes, perguntar a nossa opinião. E aos poucos ele foi construindo essa base dele. É um cara muito sábio e inteligente, com visão de jogo. Ele já esteve nas quatro linhas, então sabe como funciona a cabeça do jogador”, completou.
“O principal para já é não fazer nada de diferente”, diz Sasha
Questionado sobre a semana decisiva que o Fortaleza terá pela frente na Série A, na qual definirá o destino do clube na competição – seja permanência ou rebaixamento –, Sasha disse que o time está acostumado com o clima de “cada jogo ser uma final”, já que se colocaram nessa posição e viveram isso o ano inteiro. Para ele, o principal é o Leão não “fazer nada de diferente” nos dois jogos restantes.
“A gente se colocou nessa posição, infelizmente. Foi um ano muito ruim, de resultados muito ruins. Então nos colocamos nessa posição de cada jogo ser uma final. Não é de ontem ou da semana passada, já faz umas dez rodadas que, se a gente não ganhasse, estaria praticamente rebaixado. E o time está reagindo bem. O principal para já é não fazer nada de diferente”, comentou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente