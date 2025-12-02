Fortaleza poderá ter até seis baixas para enfrentar o Corinthians

Fortaleza poderá ter até seis baixas para enfrentar o CorinthiansTricolor recebe o Corinthians no Castelão nesta quarta-feira, 3, para disputar a 37ª rodada
Embalado pela sequência de oito jogos sem derrota na Série A, o Fortaleza finaliza preparação para enfrentar o Corinthians pela 37ª rodada do campeonato. A partida acontece nesta quarta-feira, 3, às 19 horas, na Arena Castelão, em um confronto que pode definir o futuro do Tricolor na elite.
Para o duelo, o Leão do Pici pode ter novidades importantes. Marinho, que tratava uma entorse, e Rodrigo, que se recuperava de um estiramento no joelho, iniciaram a fase de transição e voltaram a treinar com o grupo. Apesar da recuperação, ambos ainda são considerados dúvidas para a partida, já que a comissão técnica ainda avalia as condições dos jogadores.
Enquanto isso, a equipe de Palermo convive com uma lista extensa de ausências. João Ricardo e Bruno Pacheco seguem fora após passarem por cirurgia; Lucca Prior trata uma pubalgia; e Helton Leite permanece entregue ao departamento médico em razão de uma lesão muscular.
Situação do Fortaleza
A um ponto do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Fortaleza chega ao confronto ciente do peso dos próximos 90 minutos. O Tricolor precisa vencer o Corinthians em casa e torcer por tropeços de Internacional, Santos e Vitória, todos concorrentes diretos na disputa pela permanência.
O cenário, porém, pode se tornar dramático. Caso seja derrotado pelo Timão e veja dois adversários diretos vencerem na rodada, o Fortaleza confirmará o rebaixamento para a Série B de 2026.