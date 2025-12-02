Fortaleza poderá ter até seis baixas para enfrentar o Corinthians

Embalado pela sequência de oito jogos sem derrota na Série A, o Fortaleza finaliza preparação para enfrentar o Corinthians pela 37ª rodada do campeonato. A partida acontece nesta quarta-feira, 3, às 19 horas, na Arena Castelão, em um confronto que pode definir o futuro do Tricolor na elite.

Para o duelo, o Leão do Pici pode ter novidades importantes. Marinho, que tratava uma entorse, e Rodrigo, que se recuperava de um estiramento no joelho, iniciaram a fase de transição e voltaram a treinar com o grupo. Apesar da recuperação, ambos ainda são considerados dúvidas para a partida, já que a comissão técnica ainda avalia as condições dos jogadores.