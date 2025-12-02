Fortaleza x Corinthians já tem 45 mil torcedores garantidos no Castelão

Tricolores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10

O Fortaleza divulgou, na tarde desta terça-feira, 2, nova parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Corinthians. De acordo com o clube, 45.038 tricolores já garantiram presença para a partida de quarta-feira, 3, às 19 horas, na Arena Castelão, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Restando dois dias para o confronto, os torcedores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10.

Para o embate diante do Timão, o Tricolor de Aço manteve promoção nos valores dos bilhetes. Ao todo, sete setores do Castelão foram destinados aos leoninos: superior e inferior sul, superior central, bossa nova, inferior norte, especial e premium. O setor superior norte será preenchido pelos visitantes.