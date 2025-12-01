Bareiro é absolvido em julgamento do STJD e poderá enfrentar o Corinthians

Bareiro marcou cinco gols nos últimos cingo jogos em que atuou / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Peça fundamental no time de Martín Palermo, o centroavante Adam Bareiro foi absolvido em julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está liberado para encarar o Corinthians na próxima quarta-feira, 3, na Arena Castelão, pelo Fortaleza. O paraguaio foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente a condutas antidesportivas e desrespeito à arbitragem. O caso em questão teria ocorrido durante o jogo contra o Vasco, no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada, no Castelão.