Bareiro é absolvido em julgamento do STJD e poderá enfrentar o Corinthians

Bareiro é absolvido em julgamento do STJD e poderá enfrentar o CorinthiansKuscevic e Pablo Roberto também foram absolvidos e estarão à disposição de Palermo para o jogo. Na ocasião, o Tricolor foi multado em R$ 4 mil por objetos jogados no campo
Peça fundamental no time de Martín Palermo, o centroavante Adam Bareiro foi absolvido em julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está liberado para encarar o Corinthians na próxima quarta-feira, 3, na Arena Castelão, pelo Fortaleza.
O paraguaio foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente a condutas antidesportivas e desrespeito à arbitragem. O caso em questão teria ocorrido durante o jogo contra o Vasco, no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada, no Castelão.
Dentro de campo, Bareiro vive uma fase especial no Tricolor: participou diretamente de seis gols nos últimos seis jogos que disputou pelo time, contribuindo com cinco tentos e uma assistência. O atacante é titular absoluto do técnico Palermo.
Kuscevic e Pablo Roberto também são absolvidos
O zagueiro Kuscevic e o volante Pablo Roberto também foram absolvidos em julgamento no STJD. Os dois foram denunciados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente à prática de agressão física durante a partida.
Assim como Bareiro, o caso ocorreu na partida diante do Vasco, pela 28ª rodada. Naquela ocasião, após o término do confronto, ocorreu uma confusão generalizada envolvendo atletas dos dois times, com tentativas de agressões físicas.