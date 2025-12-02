Corinthians terá três desfalques e um retorno para enfrentar o Fortaleza

Corinthians terá três desfalques e um retorno para enfrentar o FortalezaDorival Jr deverá escalar mesmo time que empatou com o Botafogo. Timão enfrenta o Tricolor do Pici nesta quarta-feira, 3, às 19 horas, pela 37ª rodada da Série A
Antes de jogar a semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians enfrentará, nesta quarta-feira, 3, o Fortaleza, em partida válida pela 37ª rodada às 19 horas na Arena Castelão. Diante do Tricolor, o técnico Dorival Jr. não contará com força total do elenco para mirar o G-8 devido a três desfalques e uma dúvida; apesar de pode contar com um retorno.
Após ser superado pelo Cruzeiro por 3 a 0 no Mineirão (MG) e empatar por 2 a 2 com o Botafogo na Neo Química Arena (SP) nas últimas rodadas, o Timão quer voltar a vencer diante do Leão do Pici, que pode sair da zona de rebaixamento caso vença e uma série de resultados aconteça.
O elenco alvinegro terá como ausências o meia Charles (punido pelo STJD), o atacante Memphis Depay (lesionado) e o lateral Matheuzinho (cumpre suspensão automática após terceiro cartão amarelo contra o Botafogo).
O centroavante Yuri Alberto é dúvida e pode não ser relacionado para a partida, já que no último jogo deixou o campo mancando, devido a um desconforto na virilha. Caso o jogador não compareça à capital cearense, o treinador tem como opção Gui Negão, atacante reserva.
Como boa notícia, o volante Martínez retorna de suspensão após ser expulso no jogo contra a equipe mineira.
Na penúltima rodada do Brasileirão, o Corinthians é o 9º colocado, com 46 pontos. Caso vença, estará mais próximo das vagas de fase prévia da Libertadores, como forma de garantia caso não seja campeão da Copa do Brasil. O Fortaleza vê a vitória como esperança de escapar da degola, ao mesmo tempo que torce para seus adversários diretos tropeçarem.
Diante da partida em Itaquera, o Dorival escalou um time misto, visando poupar atletas para a semifinal contra o Cruzeiro, marcada para a próxima quarta-feira, 10. Portanto, a escalação deve ser repetida contra o Tricolor de Aço na 37ª rodada do Brasileirão.
Próximos jogos do Corinthians na Série A
- Fortaleza x Corinthians - 3/12 às 19 horas
- Corinthians x Juventude - 7/12 às 16 horas