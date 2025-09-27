Fortaleza x Sport pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Diogo Barbosa, lateral do Fortaleza, durante jogo contra o Sport / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com clima de final, Fortaleza e Sport fazem um clássico nordestino repleto de tensão neste sábado, 27, às 16h, na Arena Castelão, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes, que ocupam as últimas duas posições da tabela – o Leão cearense é o 19º, enquanto o pernambucano é o 20º –, precisam, a todo custo, da vitória para seguirem vivos na luta contra o rebaixamento. Fortaleza x Sport pela Série A 2025: como chega o Tricolor Não conquistar os três pontos seria uma total tragédia para o Fortaleza. Com 18 pontos somados, o Tricolor do Pici viu, no início da semana, após a vitória do Vasco sobre o Bahia, em jogo atrasado da 16ª rodada, a distância para o primeiro time fora do Z-4, que agora é o Atlético-MG, aumentar para sete pontos. Não à toa, internamente , no elenco, o duelo é tratado como “o mais importante da temporada”.



Fortaleza x Sport pela Série A 2025: como chega o Rubro-Negro No Sport, a situação é ainda mais delicada. Lanterna do Brasileirão, o Rubro-Negro ganhou um “suspiro” e renovou as esperanças na rodada passada ao vencer o Corinthians, na Ilha do Retiro, por 1 a 0. Apesar disso, a distância para o primeiro clube fora do Z-4 ainda é de 11 pontos — contexto que não abre muita margem para novos tropeços nos jogos restantes.

E vencer o Fortaleza – que tem quatro pontos a mais na tabela – na capital cearense é peça-chave para o Rubro-Negro seguir sonhando em jogar a elite nacional no próximo ano. Mas, para isso, a equipe pernambucana terá que quebrar um jejum histórico, já que não derrota o Tricolor do Pici como visitante há mais de 45 anos. A última vez foi em 1980, pela Taça Brasil, no Presidente Vargas.

Suspensos na última rodada contra o Corinthians, os meio-campistas Lucas Lima e Pedro Augusto, ambos ex-Fortaleza, estão novamente à disposição e devem reforçar o time comandado por Daniel Paulista. Por outro lado, o treinador não terá o jovem volante Zé Lucas, de 17 anos , e um dos destaques da equipe , devido ao acúmulo de três cartões amarelos.



Fortaleza x Sport pela Série A 2025: retrospecto No histórico recente de enfrentamentos entre Fortaleza e Sport, a equipe cearense tem motivos de sobra para celebrar. O time do Pici está invicto contra o rival pernambucano há oito jogos. Neste recorte, são cinco vitórias do clube cearense e outros três empates. A última vez que o Leão da Ilha saiu vencedor do confronto nordestino foi em janeiro de 2021, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro 2020. O cenário fica ainda mais favorável quando se observa o mando de campo. Jogando em casa, o Fortaleza só perdeu para o Sport uma vez e há 45 anos. A partida em questão aconteceu em 1980, pela Taça de Prata, competição a nível nacional que mais tarde se tornou o atual Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os pernambucanos venceram por 2 a 1.

Depois disso as equipes já se enfrentaram outras 12 vezes com mando de campo dos cearenses com sete vitórias do Tricolor do Pici e cinco empates. No último confronto entre os Leões, disputado no primeiro turno do Brasileirão 2025, o empate sem gols persistiu na Ilha do Retiro.

Fortaleza x Sport pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro

4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo.

