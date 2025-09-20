Fortaleza é goleado pelo Palmeiras e segue em situação delicada na Série A

Imagens do duelo entre Palmeiras e Fortaleza, que ocorreu no Allianz Parque, em São Paulo (SP), no dia 20 de setembro de 2025, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2025 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Atuando fora de casa, neste sábado, 20, o Fortaleza voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro. Pela 24ª rodada, no Allianz Parque, em São Paulo, o Tricolor do Pici foi superado por 4 a 1 diante do Palmeiras e manteve a luta contra o rebaixamento. Raphael Veiga, Sosa e Andreas Pereira, duas vezes, marcaram para o Verdão, enquanto Lucas Crispim descontou para a equipe de Martín Palermo. Com o resultado, o Leão permanece na 19ª colocação, com apenas 18 pontos somados.

No próximo sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, o clube encara o Sport-PE em confronto direto na briga para escapar da degola. Palmeiras 4x1 Fortaleza - O jogo Ao contrário do que se imaginava antes da bola rolar, o primeiro tempo em São Paulo foi marcado pelo equilíbrio entre Palmeiras e Fortaleza, equipes que vivem realidades opostas na Série A — o Verdão disputa o título, enquanto o Tricolor luta contra o rebaixamento. Nos dez minutos iniciais, o domínio palmeirense foi absoluto e resultou em pênalti. Facundo Torres invadiu a área e acabou sendo derrubado por Lucas Sasha. Num primeiro momento, o árbitro Alex Gomes Stefano não marcou a infração, mas foi chamado pelo VAR e, após rápida análise, assinalou a penalidade. Raphael Veiga cobrou com categoria, deslocou Helton Leite e abriu o placar.

Com a vantagem, quando se esperava que o time de Abel Ferreira pressionasse de forma constante, a equipe optou por controlar a posse de bola. Isso deu espaço para o Fortaleza equilibrar as ações. Aos poucos, sobretudo pela qualidade técnica de Matheus Pereira, o Leão passou a trabalhar melhor as jogadas ofensivas e chegou ao campo rival. Foi assim que o empate surgiu. Matheus levantou a bola para Lucero disputar com os zagueiros. O centroavante levou a melhor, mas parou em Weverton. No rebote, Pikachu também finalizou para nova defesa do goleiro alviverde.

Na sequência do lance, Lucas Crispim aproveitou a sobra e chutou firme para deixar tudo igual. Foi o primeiro gol do meia, agora usando a camisa 91, desde seu retorno ao clube. O Fortaleza ainda teve oportunidade de virar. Crispim fez belo passe para Breno Lopes, que saiu cara a cara com Weverton, mas o arqueiro palmeirense salvou e impediu o segundo tento leonino, encerrando o primeiro tempo no 1 a 1. Na volta do intervalo, o equilíbrio visto na primeira etapa não se repetiu, ao menos nos minutos iniciais. O Palmeiras retornou com outra postura: mais agressivo e atuando como um verdadeiro candidato ao título do Brasileirão. Para azar dos tricolores, o Fortaleza apresentava a mesma fragilidade de quem ocupa a 19ª colocação da Série A.

O domínio era todo alviverde. O time da casa mantinha a posse e buscava o gol a cada investida, principalmente em jogadas pelo alto, sua especialidade. Em uma delas, Sosa cabeceou com perigo: a bola bateu na trave, quicou sobre a linha, mas não entrou. Na sequência, porém, o castigo veio. Em falha de marcação da defesa leonina, Sosa apareceu livre e, de primeira, finalizou para o fundo da rede, sem chances para Helton Leite. Ainda houve tempo de já na reta final, o recém-chegado Andreas Pereira anotar o terceiro e o quarto gol, e fechar o placar na capital paulista.