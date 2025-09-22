Próximo rival do Fortaleza, Sport bate o Corinthians e volta a vencer na Série A

Próximo rival do Fortaleza, Sport bate o Corinthians e volta a vencer na Série AOs leões se enfrentam no dia 27, sábado, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da elite nacional. As equipes nordestinas ocupam as duas últimas posições da tabela
Adversário do Fortaleza no próximo sábado, 27, o Sport vem à capital cearense com os ânimos renovados após vencer o Corinthians na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, que é o lanterna da competição, chegou aos 14 pontos com o triunfo, ficando a quatro pontos de distância do Leão do Pici.
O duelo diante do Corinthians representou a segunda vitória do Sport na elite nacional desta temporada. Antes, o time pernambucano havia superado o Grêmio, fora de casa, pela 19ª rodada – o Leão da Ilha chegou a amargar 16 partidas seguidas sem nenhum resultado positivo no torneio, período marcado por dez derrotas e seis empates.
Entre a vitória sobre o Grêmio e o Corinthians, o Rubro-Negro voltou a ter uma sequência sem conquistar os três pontos em um jogo: no período, foram duas derrotas, contra Palmeiras e Vasco, e dois empates, diante de São Paulo e RB Bragantino.
Vencer o Sport é crucial para o Fortaleza
Para o Fortaleza, a partida contra o Sport representa muitas questões. Além de ser um embate direto na tabela, é um jogo fundamental para o Tricolor dentro de suas pretensões no torneio, que são escapar do rebaixamento – e vencer o pior time da competição na classificação é parte crucial disso.
O jogo também será uma oportunidade para o Leão do Pici se recuperar da goleada sofrida na 24ª rodada, contra o Palmeiras, por 4 a 1, no Allianz Parque (SP). Sob o comando do técnico Martín Palermo, o Tricolor tem uma vitória e um revés.