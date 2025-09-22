Próximo rival do Fortaleza, Sport bate o Corinthians e volta a vencer na Série A

Titi e Lucas Lima disputam lance no jogo Sport x Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Adversário do Fortaleza no próximo sábado, 27, o Sport vem à capital cearense com os ânimos renovados após vencer o Corinthians na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, que é o lanterna da competição, chegou aos 14 pontos com o triunfo, ficando a quatro pontos de distância do Leão do Pici. O duelo diante do Corinthians representou a segunda vitória do Sport na elite nacional desta temporada. Antes, o time pernambucano havia superado o Grêmio, fora de casa, pela 19ª rodada – o Leão da Ilha chegou a amargar 16 partidas seguidas sem nenhum resultado positivo no torneio, período marcado por dez derrotas e seis empates.