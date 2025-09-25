Sport tem retorno de dupla ex-Fortaleza para jogo decisivo contra o Tricolor

Titi e Lucas Lima disputam lance no jogo Sport x Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Próximo adversário do Fortaleza, o Sport contará com reforços importantes para o duelo decisivo contra o Tricolor. Lanterna e vice-lanterna da Série A, os Leões se enfrentam neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida é crucial para definir o futuro das equipes na luta contra o rebaixamento, e apenas a vitória interessa a ambas. O time pernambucano iniciou as atividades para o confronto na terça-feira, 23, e terá a volta de dois nomes conhecidos do torcedor tricolor. Suspensos na última rodada contra o Corinthians, os meio-campistas Lucas Lima e Pedro Augusto, ambos ex-Fortaleza, estão novamente à disposição e devem reforçar o time titular. Antes da suspensão, a dupla havia começado jogando no empate contra o RB Bragantino, pela 23ª rodada.