Sport tem retorno de dupla ex-Fortaleza para jogo decisivo contra o Tricolor

Sport tem retorno de dupla ex-Fortaleza para jogo decisivo contra o TricolorEx-jogadores do Leão do Pici, Pedro Augusto e Lucas Lima retornam de suspensão para o duelo deste fim de semana
Próximo adversário do Fortaleza, o Sport contará com reforços importantes para o duelo decisivo contra o Tricolor. Lanterna e vice-lanterna da Série A, os Leões se enfrentam neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida é crucial para definir o futuro das equipes na luta contra o rebaixamento, e apenas a vitória interessa a ambas.
O time pernambucano iniciou as atividades para o confronto na terça-feira, 23, e terá a volta de dois nomes conhecidos do torcedor tricolor. Suspensos na última rodada contra o Corinthians, os meio-campistas Lucas Lima e Pedro Augusto, ambos ex-Fortaleza, estão novamente à disposição e devem reforçar o time titular. Antes da suspensão, a dupla havia começado jogando no empate contra o RB Bragantino, pela 23ª rodada.
Leia mais
Apesar do retorno da dupla, o Leão da Ilha terá desfalque importante. O volante Zé Lucas, de 17 anos, titular absoluto do time, está fora da partida após receber o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians. Além disso, o meia português Sérgio Oliveira segue em fase final de transição e ainda é dúvida para o jogo.
Disputa no Z-4
Após a vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Bahia, em partida adiada da 16ª rodada, o Fortaleza viu aumentar a distância para o último time fora zona de rebaixamento. Com o resultado, o Cruzmaltino abriu nove pontos de vantagem sobre o Tricolor e Tricolor passou a ficar sete pontos atrás do Atlético-MG, primeira equipe fora da zona.
Com 18 pontos — apenas quatro a mais que o Sport —, o Fortaleza precisa vencer o adversário direto para seguir vivo na disputa pela permanência na elite.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente