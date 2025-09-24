Vasco vence o Bahia e complica vida do Fortaleza no Z-4

Técnico Fernando Diniz, do Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A, o Vasco derrotou o Bahia de virada, por 3 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro, e complicou ainda mais a vida do Fortaleza na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, o time carioca chegou aos 27 pontos e abriu nove de vantagem em relação ao Tricolor do Pici. O olhar do Fortaleza agora passa a estar voltado para o Atlético-MG, que perdeu posições e é, no cenário atual, o 16º colocado da tabela de classificação – ou seja, o primeiro fora do Z-4. O Galo tem 25 pontos, sete a mais que o Leão. O Santos, em 15º, aparece logo depois, com 26 pontos conquistados.