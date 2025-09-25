Matheus Pereira define jogo contra o Sport como "o mais importante" da temporada

Matheus Pereira em entrevista coletiva pelo Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Pilar do meio-campo do Fortaleza, Matheus Pereira concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 25, e falou sobre o clima de final entre os jogadores do elenco para o duelo contra o Sport, próximo desafio do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o camisa 5, a partida é “a mais importante da temporada”. “É o jogo mais importante da temporada. Tem que pensar assim, como se fosse uma final. Como se fosse, não: é uma final, principalmente para a gente. Temos que ganhar dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. Sabemos a importância do jogo e não temos outro pensamento que não seja a vitória”, comentou.