Fortaleza vence o Vitória na estreia do técnico Martín Palermo

Com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco, Laion vence "duelo de seis pontos" no Castelão, encerrando sequência de oito jogos sem vencer / Crédito: Jogada 10

O técnico Martín Palermo estreou com o pé direito no comando do Fortaleza. Neste sábado (13/9), pela abertura da 23ª rodada do Brasileirão, o Laion fez valer o mando de campo e venceu o Vitória por 2 a 0, encerrando uma sequência de oito jogos sem triunfos. Eram seis pelo torneio nacional e dois pela Sul-Americana, aliás. Quase 30 mil torcedores presenciaram ao confronto na Arena Castelão. Com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco – um em cada tempo -, o Fortaleza ganha uma sobrevida no Campeonato Brasileiro, chegando aos 18 pontos, apesar da incômoda 19ª colocação. Já o Vitória perde a sexta partida das últimas nove como visitante, estacionando na 17ª posição, com 22 pontos, abrindo a zona de rebaixamento.

Primeiro tempo A etapa inicial foi de baixo nível técnico, com muitos erros de ambas as partes. Não à toa, apesar do equilíbrio na posse de bola, cada time chutou apenas uma vez ao alvo adversário. Assim, o primeiro gol do jogo saiu em lance curioso. Mancuso recuperou a bola já na meia-lua, mas Breno Lopes, melhor posicionado, “roubou-lhe” a pelota já na grande área, para desespero do companheiro, que reclamou antes mesmo do fim da jogada. A reclamação virou comemoração constrangida, já que o ex-jogador do Palmeiras finalizou com extrema categoria, mandando no cantinho de Lucas Arcanjo, abrindo o placar para o Fortaleza, aos 30′. LEIA MAIS: Filipe Luís recusa proposta da Europa e continua no Flamengo Segundo tempo Após o intervalo, a preleção de Palermo superou a de Rodrigo Chagas, técnico do Vitória. Afinal, logo aos 2′, Bruno Pacheco desfilou pelo lado esquerdo, sem ser incomodado por ninguém. Assim, invadiu a área com liberdade, finalizando de esquerda para fazer 2 a 0 e dobrar a vantagem cearense. O Vitória, praticamente entregue, não conseguia se encontrar em campo. Nervoso, o Leão da Barra insistia em cometer demasiadas faltas. Dessa forma, levou incríveis seis cartões amarelos – número superior às suas finalizações, inclusive. Coube a Palermo rodar o elenco, retirando os exaustos Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Assim, o Fortaleza levou o resto do jogo em banho maria, encerrando a sequência ruim e voltando a acreditar na salvação no Brasileirão.