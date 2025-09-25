Contra o Sport, Fortaleza vive expectativa por estreias e retornos de Moisés e Kuscevic

Conforme o vídeo divulgado pelo Fortaleza há duas rodadas, a expectativa é que o atacante Moisés retorne contra o Sport / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O Fortaleza terá, na tarde deste sábado, 27, um compromisso crucial na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Sport, no duelo entre lanterna e vice-lanterna do torneio, o Leão do Pici vive a expectativa de contar com até quatro retornos, estando entre eles o atacante Moisés, que não atua desde o dia 13 de abril, quando o Leão enfrentou o Internacional. Além do ofensivo, que ainda é dúvida, o escrete vermelho-azul-e-branco deve contar com o zagueiro Kuscevic, que já estava disponível para o duelo ante o Palmeiras, mas a comissão optou por deixar o defensor treinar por mais uma semana, melhorando o condicionamento físico após passar por um edema no adutor da coxa direita. Ante o Sport, o chileno deve ser titular pela ausência de Brítez, que cumprirá suspensão automática.