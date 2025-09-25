Contra o Sport, Fortaleza vive expectativa por estreias e retornos de Moisés e Kuscevic

Contra o Sport, Fortaleza vive expectativa por estreias e retornos de Moisés e KuscevicEm vídeo divulgado há duas rodadas, o departamento médico do Tricolor indicou o atacante, que agora veste a camisa 96, deveria voltar ante o Sport, neste sábado, 27
O Fortaleza terá, na tarde deste sábado, 27, um compromisso crucial na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Sport, no duelo entre lanterna e vice-lanterna do torneio, o Leão do Pici vive a expectativa de contar com até quatro retornos, estando entre eles o atacante Moisés, que não atua desde o dia 13 de abril, quando o Leão enfrentou o Internacional.
Além do ofensivo, que ainda é dúvida, o escrete vermelho-azul-e-branco deve contar com o zagueiro Kuscevic, que já estava disponível para o duelo ante o Palmeiras, mas a comissão optou por deixar o defensor treinar por mais uma semana, melhorando o condicionamento físico após passar por um edema no adutor da coxa direita. Ante o Sport, o chileno deve ser titular pela ausência de Brítez, que cumprirá suspensão automática.
Com o mesmo problema de Kuscevic, o lateral Tinga também é dúvida, mas tem menos chance de aparecer entre os relacionados e deve continuar tratando da lesão. Por sua vez, Benevenuto também estava com um problema na coxa, mas na região posterior, e treinou com a equipe durante toda a semana, podendo realizar a sua reestreia pelo tricolor neste sábado.
Outro caso mais delicado é o do goleiro João Ricardo, que ficou de fora da derrota para o Palmeiras por uma tendinite no ombro direito. O arqueiro não deve estar disponível no sábado, mas pode aparecer como surpresa. Além dos retornos, o zagueiro Lucas Gazal ainda não estreou e o meia Yeison Guzmán sequer foi relacionado — por opção técnica.
Lesão de Moisés
Moisés não atua pelo Fortaleza desde abril deste ano. Na ocasião, o ofensivo marcou um gol acrobático — que viria a ser anulado — contra o Internacional. Após a comemoração, o ofensivo apresentou dores e o clube constatou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele chegou a se recuperar parcialmente e entrou em transição, mas sofreu a mesma lesão novamente.
Agora, o atacante já treina com o elenco e se mostrou a disposição, contudo, em vídeo, o departamento médico do Tricolor divulgou que o planejamento era que o atacante voltasse a campo após os compromissos ante Vitória e Palmeiras. Assim, deve estar apto para enfrentar o Sport, time contra quem tem bom retrospecto e chegou a marcar um hat-trick ante os pernambucanos nas semifinais do Nordestão de 2024.