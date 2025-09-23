Fortaleza defende tabu de mais de 45 anos sem perder para o Sport jogando em casa

Jogando em casa, o Fortaleza só perdeu para o Sport uma vez e há 45 anos. No histórico recente, o time do Pici está invicto contra o rival pernambucano há oito jogos

No histórico recente de enfrentamentos entre Fortaleza e Sport, a equipe cearense tem motivos de sobra para celebrar. O time do Pici está invicto contra o rival pernambucano há oito jogos. Neste recorte, são cinco vitórias do clube cearense e outros três empates. A última vez que o Leão da Ilha saiu vencedor do confronto nordestino foi em janeiro de 2021, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro 2020.

O Fortaleza encara o Sport no próximo sábado, 27, em duelo decisivo e pode se valer do retrospecto positivo em casa para seguir firme na luta contra o rebaixamento. A partida será realizada às 16 horas na Arena Castelão e é válida pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.

O cenário fica ainda mais favorável quando se observa o mando de campo. Jogando em casa, o Fortaleza só perdeu para o Sport uma vez e há 45 anos. A partida em questão aconteceu em 1980, pela Taça de Prata, competição a nível nacional que mais tarde se tornou o atual Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os pernambucanos venceram por 2 a 1.

Depois disso as equipes já se enfrentaram outras 12 vezes com mando de campo dos cearenses com sete vitórias do Tricolor do Pici e cinco empates. No último confronto entre os Leões, disputado no primeiro turno do Brasileirão 2025, o empate sem gols persistiu na Ilha do Retiro, em partida que terminou com polêmica da arbitragem por conta de um gol não validado de Pikachu para o Tricolor do Pici.

Atualmente, Fortaleza e Sport estão amargam a vice e a lanterna da Série A com 18 e 14 pontos acumulados, respectivamente. O Tricolor do Pici vem de uma derrota por 4 a 1 fora de casa para o Palmeiras, na segunda partida sob o comando do técnico Martín Palermo. Já o Rubro-Negro, que vinha de quatro jogos sem vencer, conseguiu derrotar o Corinthians por 1 a 0 jogando como mandante e diminuiu a distância de sete para cinco pontos para sair da lanterna da competição.