Próximo rival do Fortaleza, Sport vai "jogar como uma final" e está confiante, diz Rivera

Rivera é um dos jogadores que chega em alta após a vitória sobre o Corinthians / Crédito: Paulo Paiva/SCR

O Fortaleza recebe o Sport-PE na tarde deste sábado, 27, e a atmosfera dos clubes não se omite: o clima será de jogo decisivo na Arena Castelão, mas na luta contra o rebaixamento. Em coletiva realizada nesta quinta-feira, 25, o volante Rivera, do Rubro-Negro, destacou que sua equipe está confiante após bater o Corinthians na Ilha do Retiro e jogará a partida "como uma final". Pela 25ª rodada da Série A, os rivais nordestinos, que ocupam a lanterna e a vice-lanterna, entram em campo às 16 horas, com a meta de diminuir a grande distância para sair da zona de rebaixamento. O Sport surpreendeu e apresentou uma evolução nos últimos jogos, conquistando pontos e somando atuações melhores que o habitual no torneio. Rivera falou ainda sobre o nível do campeonato.

"Temos que jogar como uma final. Há um bom ambiente no grupo", disse o volante sobre o jogo contra o Fortaleza. Segundo ele, bater o Corinthians foi heroico, mas as atuações passadas da equipe já mostravam muita evolução. Revelou ainda que, nos bastidores, o plantel está bem mais motivado, mesmo na última colocação. Destaque com Zé Lucas e aspecto anímico O Sport fez inúmeras contratações frustradas no ano, mas a torcida tem gostado de Rivera, em campo e como liderança. Na coletiva, o volante chegou a dizer que vai continuar no clube mesmo se o rebaixamento se confirmar. O jogador tem feito dupla com o jovem Zé Lucas, que tem se mostrado muito promissor na temporada e não jogará contra o Fortaleza.

Sobre o Brasileirão, Rivera comentou que é a realização de um sonho e se assustou com a dificuldade: "Estou muito surpreso com o nível da liga e encantado em poder viver essa experiência. Sonhava com a minha família há um tempo. A verdade é que fiquei impressionado com o nível dos clubes, dos jogadores", revela.