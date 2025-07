Fortaleza perde para o Bahia na Fonte Nova e é eliminado da Copa do Nordeste

William José, de pênalti, e Caio Alexandre — em uma falha de João Ricardo — marcaram os gols do Esquadrão de Aço. Ambos os tentos ocorreram ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Matheus Pereira descontou para o Leão

William José, de pênalti, e Caio Alexandre — em uma falha de João Ricardo — marcaram os gols do Esquadrão de Aço. Ambos os tentos ocorreram ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Matheus Pereira descontou para o Leão.

A volta aos gramados após a pausa para a Data Fifa não foi como o idealizado pelo Fortaleza. Na noite desta quarta-feira, 9, o Tricolor do Pici se despediu da Copa do Nordeste ao ser derrotado pelo Bahia por 2 a 1 em jogo único das quartas de final do certame regional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a eliminação, o Fortaleza se concentra agora na Série A do Brasileirão e na Libertadores. Pela competição nacional, o time comandado por Vojvoda entra em campo neste domingo, 13, quando enfrenta o rival, Ceará, pela 13ª rodada, às 20h30min, na Arena Castelão.

Bahia x Fortaleza: como foi o jogo

A classificação para as semifinais da Copa do Nordeste transmitiram ao duelo entre Bahia e Fortaleza um tom de alta intensidade desde os primeiros minutos. O Leão do Pici buscou o protagonismo do embate nas primeiras jogadas, ainda que atuando fora de casa — onde não tem jogado bem na atual temporada —, mas o domínio baiano foi o que prevaleceu.

Além de jogar com o apoio da própria torcida, o Bahia tinha a seu favor a vantagem de jogar diante de um adversário pressionado por um bom resultado, e se utilizou disso para criar um ambiente favorável para si. Tendo, aos poucos, o domínio da posse de bola, o Esquadrão apresentou perigo aos 17 minutos, com uma bola na trave de Juba, e também aos 30 minutos com David Duarte, que exigiu bastante de João Ricardo.

O Fortaleza tentava responder na mesma velocidade, mas ainda que jogando intensamente, a equipe carecia de melhor repertório ofensivo, principalmente na última linha e na entrada da grande área adversária. Nesse enredo, o jogo foi ganhando contornos favoráveis ao Tricolor baiano.