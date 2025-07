"Tem sido um ano horrível", afirma Brenno após derrota do Fortaleza no Clássico Rei

O Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará e segue sem vencer o Clássico-Rei no ano de 2025. A partida, que foi válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorreu na noite deste domingo, 13, e contou com a entrada de Brenno na meta Tricolor.

A mudança no gol do Leão ocorreu porque o titular, João Ricardo, lesionou um dos dedos das mãos no aquecimento e teve de ser substituído. Em seu lugar, entrou o seu reserva imediato Brenno, que jogou apenas sua quinta partida na temporada.