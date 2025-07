Galeano decide Clássico-Rei, Ceará mantém tabu e vence o Fortaleza pela Série A

Para o Leão, o empate, por si só, já seria um resultado ruim. A derrota, então, foi um desastre. A pressão sob Vojvoda e seus comandados aumenta, e a situação na tabela segue negativa, onde o Tricolor do Pici ocupa a 18ª posição, com 10 pontos somados. Já são nove jogos sem vitórias na temporada, sendo cinco derrotas consecutivas no Brasileirão.

Em um duelo repleto de tensão e importância, quem sorriu ao apito final foi o Ceará. Na Arena Castelão, o Vovô venceu o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Galeano, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além de aumentar a crise no rival e ampliar para nove o número de jogos sem perder o Clássico-Rei, o triunfo também fez o Alvinegro dar um salto na tabela, saindo de 12º para a 9ª colocação, com 18 pontos conquistados.

O Ceará terminou a etapa inicial com apenas 71% de acerto nos passes, número péssimo. O Fortaleza foi um pouco melhor, com 77%, mas ainda assim muito aquém do ideal. Os goleiros Bruno Ferreira, pelo lado alvinegro, e Brenno — que substituiu João Ricardo momentos antes do jogo —, pelo lado tricolor, foram meros espectadores. Afinal, nenhum dos times conseguiu acertar uma finalização sequer na direção correta do gol.

O primeiro tempo da partida foi fácil de resumir: um jogo feio e de baixo nível técnico. A enorme quantidade de erros de passe dos dois lados já seria suficiente para comprometer a qualidade do espetáculo — mas a má atuação das equipes conseguiu ir além. Nem Ceará, nem Fortaleza apresentaram, em mais de 45 minutos, qualquer lampejo de criatividade com a bola nos pés. A tônica foi uma só: exagero de bolas longas e nenhuma construção efetiva.

Agora, o Fortaleza terá a semana livre para se preparar antes de voltar a campo no próximo sábado, 19, quando encara o Bahia, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série A. Já o Ceará retorna aos gramados antes: na quarta-feira, 16, recebe o Corinthians, também no Gigante da Boa Vista, em duelo da 14ª rodada da elite nacional.

As raras exceções ficaram por conta dos volantes Dieguinho, do Ceará, e Matheus Pereira, do Fortaleza. Ambos tentaram dar algum senso de organização ao meio-campo e buscaram articular as jogadas com mais critério. Mas esbarraram na inoperância dos setores ofensivos. Armadores e atacantes pouco contribuíram, e tiveram atuações muito abaixo do esperado.



Na volta do intervalo, após conversa com os treinadores, o nível da partida melhorou. Os dois times, mais dispostos a arriscar, trocaram alguns ataques perigosos nos minutos iniciais do segundo tempo. Em meio a esse período frenético da partida, uma falha crucial de Kuscevic impactou diretamente na mudança do placar. O chileno, aos dez minutos, errou passe na saída de bola e o Vovô não perdoou.



No lance, Pedro Henrique aproveitou o erro do zagueiro tricolor, conduziu a bola cortando do lado esquerdo até o lado direito da defesa do Leão, infiltrou na grande área e tocou para Pedro Raul. O centroavante, em ótimo pivô, segurou até a chegada de Galeano, que livre e com o gol escancarado, apenas empurrou para os fundos da rede – na arquibancada, explosão de alegria dos alvinegros. Foi o primeiro tento do paraguaio em um Clássico-Rei.