Fortaleza decide manter Vojvoda como técnico até o fim de 2025

Em nota, Tricolor informa que comandante argentino "segue com total confiança" do clube e cumprirá o contrato até o final da temporada

Juan Pablo Vojvoda seguirá como treinador do Fortaleza. A decisão foi comunicada pelo clube na manhã desta segunda-feira, 16. Apesar da pressão para troca, o Tricolor dará sequência ao trabalho do argentino no comando da comissão técnica.

A nota divulgada pelo Tricolor informa que "o treinador segue com total confiança da Diretoria Tricolor" e mantém contato com os dirigentes no período de férias "em busca da melhoria contínua da equipe e da retomada das vitórias".