Fortaleza tem reunião de urgência e volta a discutir demissão de Vojvoda

O Tricolor perdeu para o Ceará no Clássico-Rei deste domingo, 13, e chegou a seis derrotas consecutivas sob o comando do argentino

Com isso, o argentino voltou a balançar no cargo e a diretoria realizou uma reunião na manhã desta segunda-feira, 14, para discutir a troca do comando técnico. A informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO . Conforme apurou a reportagem, a pressão interna se tornou ainda maior e a avaliação é de necessidade por "decisões enérgicas" para tentar livrar o time do rebaixamento.

A situação do Fortaleza não mudou após a longa pausa ocasionada pela Copa do Mundo de Clubes. Antes em xeque, Vojvoda foi mantido durante o período, mas o futebol brasileiro voltou e Tricolor sofreu duas derrotas duras: uma eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste e mais uma derrota no Clássico-Rei diante do Ceará , que aconteceu na noite deste domingo, 13, pela Série A.

Com o novo revés no Clássico-Rei, Vojvoda agora soma seis derrotas consecutivas pela primeira vez no Tricolor, que ocupa a 18° colocação no Campeonato Brasileiro, somando apenas 10 pontos. Na última partida, encerrou os 90 minutos sem conseguir finalizar diante do Vovô e perdeu por 1 a 0, com gol de Galeano.

O treinador é tratado como o maior da história do clube, somando 309 jogos no comando. Já conquistou cinco títulos: três estaduais e duas Copas do Nordeste. Além disso, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil em 2021 e conduziu o time, por três oportunidades, à Copa Libertadores.

Vojvoda deseja permanecer

Na coletiva após o último e doloroso revés o técnico argentino não escondeu o mal momento, mas reiterou o desejo de permanecer no escrete vermelho-azul-e-branco para tentar salvar a temporada.

"Nos momentos bons, eu quis ficar. Nos momentos ruins, eu também quero [...] Eu tenho a cabeça forte e uma mentalidade de que esse time vai se livrar dessa situação. É difícil, mas essas decisões não competem ao Vojvoda", diz.