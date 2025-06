Fortaleza completa 10 meses sem vencer um jogo de virada

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na ocasião, a equipe comandada por Vojvoda havia sofrido um gol de Facundo Mallo aos 3 minutos da segunda etapa, mas virou o marcador com Lucero, Yago Pikachu e Lucas Sasha, vencendo por 3 a 1 e decretando sua classificação para as quartas de final.

Com o recorte sendo apenas o Brasileirão, o último resultado positivo após sair perdendo foi há duas temporadas. Apesar da campanha histórica na primeira divisão de 2024 e de ter ganhado 19 das 38 partidas que realizou, nenhuma foi por virada de placar.

A última vez que o Tricolor do Pici ganhou pela Série A virando um escore foi diante do América-MG, em outubro de 2023. Na partida, o Coelho abriu 2 a 0, com dois gols de Gonzalo Mastriani, ainda na primeira etapa, mas viu o Fortaleza balançar as redes com Lucero, descontando antes do intervalo, e virando o embate com Imanol Machuca e Bruno Pacheco, no segundo tempo, finalizando o jogo por 3 a 2.