Fortaleza soma mais derrotas do que vitórias como mandante na Série A; veja números

Derrotado pelo Santos nesta quinta-feira, 12, o Fortaleza seguirá na zona de rebaixamento da Série A durante toda a pausa para o Super Mundial de Clubes. Na competição nacional, por sinal, o time tricolor amarga campanha ruim em jogos como mandante.

Até o momento, o Leão do Pici soma seis partidas em casa, com três derrotas, um empate e apenas duas vitórias. Os reveses aconteceram contra Palmeiras, Cruzeiro e Santos, enquanto os triunfos foram ante Fluminense e Juventude. A igualdade, por sua vez, ocorreu em jogo diante do Internacional.