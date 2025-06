Emprestado pelo Fortaleza, Machuca estreia pela seleção da Malásia em goleada

O time malaio conta com outros jogadores naturalizados, como o brasileiro João Figueiredo, que fez gol no jogo citado

A Malásia venceu os vietnamitas por 4 a 0, com Machuca atuando por pouco mais de 17 minutos e não contribuiu com gols ou assistências. Na atual temporada, o ponta atuou em 11 partidas por seu clube, não marcando gols ou distribuindo assistências para os companheiros de equipe.

Outro fator que teria motivado e facilitado a troca de nacionalidade seria a bola relação do staff do atleta com o rei da Malásia.

Nascido em Roldán, na Argentina, Imanol Machuca se naturalizou malaio no início do mês de junho. A naturalização de Machuca foi possível porque o atacante argentino possui familiares malaios distantes. O parentesco foi o suficiente para o jogador cumprir os trâmites legais e se naturalizar.

O time malaio também conta com outros jogadores naturalizados, como o brasileiro João Figueiredo, que fez gol no jogo citado, o zagueiro espanhol Jon Irazabal e o atacante argentino Rodrigo Holgado. A equipe comandada pelo técnico Peter Cklamovski tem como objetivo se classificar para a Copa da Ásia, que será realizada em 2027, na Arábia Saudita.

Passagem pelo tricolor

Machuca foi contratado pelo Fortaleza em julho de 2023. Na ocasião, o Tricolor desembolsou 2,5 milhões de dólares, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação da época, por 50% dos direitos do atleta.

Com contrato até o fim de 2027 com o Leão, Machuca foi emprestado, no início deste ano, ao Vélez-ARG. Ele tem contrato com o clube argentino até o fim de 2025 e opção de compra de 50%. Pelo Fortaleza foram 65 partidas disputadas, seis gols marcados e cinco assistências distribuídas.