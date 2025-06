Após 22 jogos sem marcar, Pikachu faz dois gols e chega a 61 pelo Fortaleza

Atacante Yago Pikachu no jogo Fortaleza x Bucaramanga, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O atacante Yago Pikachu encerrou, diante do Santos, um longo jejum sem marcar gols. Antes de enfrentar o Peixe nesta quinta-feira, 12, na Arena Castelão, o jogador do Fortaleza amargava 22 partidas seguidas sem balançar as redes. Foram mais de três meses de jejum, sequência encerrada contra o Santos, em que marcou os dois gols do Leão do Pici na derrota por 3 a 2, ambos em cobrança de pênalti. Com isso, o atacante chegou à marca de 61 gols pelo clube cearense.

Jogos: 32



Gols: 6



Assistências: 2 2024

Jogos: 65



Gols: 13



Assistências: 7 2023

Jogos: 74



Gols: 13



Assistências: 9 2022