Após derrota para o Santos, Vojvoda se irrita em coletiva e pede "perguntas originais"

Irritado após a sequência negativa do Fortaleza ser prolongada, o treinador apresentou um tom diferente no coletiva / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A atual turbulência vivida pelo Fortaleza parece não ter fim. Com a derrota para o Santos, na noite desta quinta-feira, 12, o Tricolor chegou a sete jogos sem vencer, se manteve na zona de rebaixamento e agora terá um mês sem entrar em campo para solucionar os problemas. Na coletiva após a partida no Castelão, Vojvoda defendeu o elenco, mas esteve reativo e se irritou com diferentes perguntas. Questionado sobre atletas que não estão sendo utilizados, como o atacante Allanzinho e a não estreia do volante Matheus, o treinador chegou a apontar que as perguntas da imprensa precisam ser mais "originais" e discutiu com um dos repórteres. Nas falas, perguntou se algum jogador não utilizado por ele rendeu em algum outro clube após o Fortaleza.

Irritação com as perguntas Ao ser perguntado sobre jogadores que não estiveram em campo, como o volante Matheus Pereira, recém-chegado, Vojvoda devolveu comentários sobre as perguntas e chegou a questionar a um dos repórteres se ele "só aparece nos momentos difíceis". Sobre os atletas que não atuaram, o treinador analisou a pergunta como repetitiva. "Estamos conhecendo o Matheus Pereira. É um bom jogador que vai ajudar. Confio nele. Sempre que o time perde é porque escolhe um e não escolhe o outro. Tem que ser mais originais as perguntas quando acontece isso. Essas perguntas, quando o time perde, 'porque joga este e não joga outro jogador?' [...] Então, calma, que eu estou todo dia com os jogadores e tem que ter paciência", explica.