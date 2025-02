Bruno Pacheco recebe homenagem após atingir marca de 100 jogos pelo Fortaleza

Na partida que marcou seu centésimo jogo com a camisa do Fortaleza, fez um jogo discreto e foi substituído por Diogo Barbosa na metade da segunda etapa.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco chegou a marca de 100 jogos com pelo Fortaleza na derrota contra o Ceará, no dia 6 de fevereiro deste ano. Para comemorar a marca, o jogador foi presentado pela diretoria do clube com uma moldura de uma camisa com o número 100 nas costas.

O jogador chegou no Pici em 2023 após uma boa passagem pelo Ceará e venceu dois títulos com o Tricolor de Aço, sendo eles o Campeonato Cearense de 2023 e a Copa do Nordeste 2024.