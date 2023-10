Fortaleza vence a primeira partida de virada em 2023

O Fortaleza conquistou sua primeira vitória de virada na temporada de 2023 diante do América-MG. Em partida movimentada, o Leão chegou a ficar perdendo por 2 a 0, mas buscou o resultado e venceu por 3 a 2 na noite deste domingo, 8 de outubro, na Arena Castelão. Com o triunfo, a equipe entrou no G6 da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em uma Arena Castelão em clima de festa, já que esta era a primeira partida do Tricolor desde a classificação histórica para a final da Copa Sul-Americana, os visitantes deram um susto. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o Coelho já ganhava por 2 a 0, com dois gols de Gonzalo Mastriani. Aos 17 minutos, o atacante abriu o placar em cobrança de pênalti e, cinco minutos depois, ampliou.

Com a desvantagem, o Fortaleza se lançou ao ataque e aos 30 diminuiu, com Lucero. O camisa 9 aproveitou cruzamento de Zé Welison para finalizar de cabeça. Na volta do intervalo, foi a vez de Machuca aproveitar passe de Thiago Galhardo para empatar o duelo, aos 10 minutos.