Vojvoda lamenta derrota para o Santos, mas ressalta: "Futebol não é merecimento"

Antes do confronto, o escrete leonino estava à frente dos santistas na tabela da Série A. No entanto, após o jogo, o Santos conquistou seu décimo primeiro ponto, ultrapassando o Tricolor e saltando para a 15ª posição.

Na última partida antes da pausa para o Super Mundial de Clubes, o Fortaleza foi derrotado pelo Santos , na Arena Castelão . Com o resultado, a equipe de Vojvoda vai para a paralisação na 18ª posição, com 10 pontos conquistados em 12 jogos. Em coletiva após a partida contra o Peixe, o comandante do Leão lamentou a derrota contra um adversário direto na tabela.

“Bom, os resultados são negativos. Jogando em casa com um adversário direto pelos objetivos que estamos lutando, pesa. Vocês notam a mim com um sentimento de dor, um sentimento de tristeza. Mas não um sentimento de abatido, de derrotado moralmente ou espiritualmente. Estou forte, me dói porque não gosto de perder, sei que o ano não é bom, e esses resultados pesam, é a verdade. Mas também, volto a dizer, o time treinou bem. O time respondeu ao que pedi na semana”, disse.

“Temos que jogar desse jeito. Temos que construir desse jeito. Temos que defender desse jeito. Tem coisas que melhorar. Vamos ter bola parada. Tem que melhorar a efetividade na bola parada. Mas em linhas gerais, com uma análise ainda que está quente, talvez essas análises se tenham de fazer com calma. Eu assisti a um jogo onde o Fortaleza não mereceu o resultado que aconteceu. Mas futebol não é merecimento, é fazer mais gols que o adversário”, pontuou.

“Situação difícil”



Apesar da melhora no desempenho apresentado, a derrota para o Santos é um semblante dos últimos jogos do Tricolor. Nas últimas quatro partidas pela Série A, o Fortaleza sofreu 13 gols — tornando-o a segunda pior defesa da competição, ao lado do Sport. Para agravar ainda mais a situação, esta foi a primeira vitória do Santos como visitante neste Brasileirão.

“Bom, quanto à situação, é uma situação difícil, similar à posição da tabela que ocupamos. Agora estão as janelas (de transferências), mas não sei se a solução está nas janelas. Eu confio, por mais que você critique e o torcedor também, eu confio em meus jogadores e que a solução está aí no vestiário, porque confio neles. Se jogam como jogaram hoje, se treinam como treinaram esta semana, essa solução vai estar mais perto do que longe”, afirmou.