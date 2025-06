Pikachu vê cobrança ao Fortaleza como "justa" e cita reação de 2022 após nova derrota

"Primeiro é descansar a cabeça, a cobrança está sendo muito grande. E a cobrança é justa. A expectativa era muito grande para essa temporada, tanto no Brasileiro quanto no Estadual. Realmente, não foi como a gente esperava. Tem que trabalhar e fazer algo diferente para mudar essa situação. Acredito que em 2022 a situação era ainda pior, era lanterna e não conseguia vencer, mas a gente conseguiu. Temos que nos apegar nas coisas boas que temos de exemplo para sair dessa situação o mais rápido possível", comentou.

Autor dos dois gols do Fortaleza na derrota por 3 a 2 para o Santos nesta quinta-feira, 12, o ponta Yago Pikachu concedeu entrevista após o apito final do duelo. Na ocasião, o camisa 22 admitiu que a cobrança feita ao time "é justa" e relembrou a campanha do clube na Série A de 2022.

Ainda na oportunidade, o jogador avaliou a atuação do Tricolor de Aço ante o Peixe e mostrou frustração quanto ao resultado negativo. Com o revés, o Leão caiu para a 18ª posição na tabela, com apenas 10 pontos somados.

Resultado frustrante por todo o esforço que a gente fez no segundo tempo. Até no primeiro tempo, o jogo estava controlado, sem perigo nenhum. Aí na primeira chance, eles conseguiram fazer o gol. Lógico que com um resultado adverso, tem que se expor mais e tomamos o segundo gol. Fica a frustração, fizemos o mais difícil, que era empatar e tivemos chance de virar. Quando as coisas não vão bem, todo detalhe vem contra a gente.