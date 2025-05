Racing x Fortaleza pela Libertadores 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Em Avellaneda, a missão está longe de ser impossível, mas torna-se difícil exatamente pela má fase e pela falta de confiança do Leão. No cenário atual do Grupo E, o Fortaleza é o segundo colocado, com oito pontos, dois a mais que o Atlético Bucaramanga-COL, que visita o Colo-Colo, no Chile. Outro detalhe que pesa a favor do Tricolor é o saldo de gols: o clube cearense tem quatro gols positivos, enquanto o colombiano tem três negativos.

Vivendo seu momento mais turbulento na temporada , o Fortaleza precisará, diante do Racing-ARG, na noite desta quinta-feira, dia 29, superar a péssima fase para manter vivo o sonho da classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo decisivo pela sexta rodada do torneio continental acontece no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30min (de Brasília).

Consequentemente, vieram promessas de mudanças – externalizadas por Marcelo Paz , CEO da SAF do Fortaleza –, sobretudo no elenco. O primeiro movimento nesse caminho parece ter acontecido com a não convocação do volante argentino Pol Fernández e do lateral-esquerdo Diogo Barbosa para o jogo contra o Racing-ARG. Os dois, além das péssimas atuações sucessivas, foram, individualmente, vaiados pelos torcedores diante do Cruzeiro.

A última semana foi completamente caótica no Pici. O Leão sofreu uma eliminação vexatória na Copa do Brasil para o Retrô-PE, time da terceira divisão nacional, após derrota em disputa nos pênaltis, e, no jogo seguinte, foi dominado com extrema facilidade pelo Cruzeiro , em jogo válido pelo Brasileirão. Ambos os reveses aconteceram na Arena Castelão e foram marcados por intensos protestos da torcida .

No confronto de ida entre os clubes, o Racing venceu o Fortaleza com facilidade na Arena Castelão , por 3 a 0. Não fosse pela ótima atuação de João Ricardo, o placar poderia ter sido ainda mais elástico para a Academia. No embate desta quinta-feira, dia 29, Gustavo Costas terá três desfalques no sistema ofensivo: Maximiliano Salas, Vietto e Santiago Solari, lesionados.

Racing x Fortaleza pela Libertadores 2025: os destaques do jogo

No Leão do Pici, os dois destaques estão no sistema defensivo: o goleiro João Ricardo e o zagueiro Gustavo Mancha, jogadores mais consistentes do elenco neste ano. No Racing, o centroavante Adrián Martínez é o artilheiro isolado, com 13 gols, e principal referência técnica do plantel.



Racing x Fortaleza pela Libertadores 2025: retrospecto

Os clubes se enfrentaram apenas uma vez na história, no confronto de ida da atual edição da Copa Libertadores. Naquela ocasião, o time argentino venceu por 3 a 0, na Arena Castelão.



Racing x Fortaleza pela Libertadores 2025: análise de João Pedro Oliveira

"Em meio a um cenário de reformulação iminente e derrotas dolorosas, o Fortaleza vai tentar focar suas atenções somente no compromisso contra o Racing nesta quinta-feira, dia 29. Depois de deixar escapar a classificação antecipada para as oitavas contra o Bucaramanga dentro da Arena Castelão, a equipe tricolor precisará de um bom resultado no El Cilindro para se garantir no mata-mata. Caso não consiga, o time disputará a Copa Sul-Americana novamente. Porém, para além do fato de vencer ou não, o Leão terá que mostrar outra postura em campo para 'tentar apagar' as más atuações recentes", analisou o jornalista do O POVO.