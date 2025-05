Vojvoda não dá entrevista após derrota do Fortaleza: "O que mais vou falar?"

Em breve discurso após revés contra o Cruzeiro, treinador do Tricolor diz que "o que se viu dentro do campo é o momento que estamos vivendo agora"

Em breve discurso, o comandante disse ter a "necessidade" de não falar na coletiva neste momento e apontou que o desempenho da equipe em campo é o retrato do cenário atual do Leão.

"Vou começar a falar antes que você faça uma pergunta. Hoje (domingo) não estou em condições de falar. Não tenho vontade de falar. Para que? Eu me apresento aqui por respeito a vocês (torcedores), por respeito ao torcedor. O torcedor quer saber algo, aí está, o que se viu dentro do campo é o momento que estamos vivendo agora. É a primeira vez que faço isso, mas sinto essa necessidade. O que mais vou falar? Não posso falar outra coisa", desabafou Vojvoda, que se levantou e deixou a sala.

Ainda no primeiro tempo, os pouco mais de 12 mil torcedores presentes no Gigante da Boa Vista vaiaram a equipe e aplaudiram de forma irônica após o segundo gol da Raposa. Insatisfeito com a postura do time, Vojvoda fez três mudanças logo no intervalo, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o revés, o Tricolor fica na 16ª posição, com nove pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão nesta segunda-feira, 26, caso o Juventude vença o RB Bragantino.