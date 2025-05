Paz apoia Vojvoda, promete mudanças no elenco e diz que Fortaleza briga para não cair

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, divulgou um vídeo, na manhã desta segunda-feira, 26, abordando assuntos internos do Tricolor do Pici. No vídeo, o mandatário do Leão, entre outros pontos, garantiu a permanência de Vojvoda, mas atestou a necessidade de “mudanças drásticas” no clube.

O clima de tensão no escrete cearense aumentou logo após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na noite deste domingo, 25. Depois do jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda, em um breve discurso, foi a sala de entrevistas coletivas e afirmou ter a “necessidade” de não falar na coletiva naquele momento.