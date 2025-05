Reforços do Fortaleza decepcionam em campo e viram alvo de críticas da torcida

Pol Fernández é um dos nomes que tem causado maior insatisfação, em contexto que se explica pela expectativa em torno da sua chegada ao Pici. Dentro de campo, o argentino protagonizou péssimas atuações, com pouca intensidade e combatividade, além de erros de passe. Em algumas derrotas do Tricolor na Arena Castelão, como diante do Racing (ARG) e do Cruzeiro, o volante foi vaiado.

O Fortaleza tentou ser pontual e assertivo nas movimentações no mercado da bola no início de 2025, mas os reforços contratados não vingaram em campo e tornaram-se alvo de protestos dos torcedores . Nomes como o argentino Pol Fernández , ex-capitão do Boca Juniors (ARG), e o multicampeão David Luiz estão entre os mais criticados.

Sequer relacionado para o confronto diante do Cruzeiro, por opção técnica, David Luiz tem um aproveitamento de apenas 33,3% com o Fortaleza , levando em consideração as 15 partidas que jogou ao longo deste ano. Neste recorte de jogos, perdeu seis, empatou outros seis e ganhou três confrontos.

Na zaga, o Fortaleza apostou em dois perfis diferentes: o experiente David Luiz, vindo de uma temporada em baixa no Flamengo, e o jovem Gastón Ávila, com perfil promissor, mas com baixa minutagem em 2024 após uma grave lesão. Nenhum dos dois se firmou no time titular; pelo contrário: o saldo é muito mais negativo.

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa também não vive bom momento com a camisa do Leão. Inconstante, o jogador é outro que tem sido alvo de críticas dos torcedores. No duelo contra o Cruzeiro, assim como Pol Fernández, o camisa 16 passou a ser vaiado a cada toque na bola, situação potencializada após o segundo gol da Raposa no primeiro tempo.

Gastón Ávila foi ainda pior. O zagueiro argentino teve uma sequência desastrosa de atuações: fez um pênalti no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense e foi expulso no segundo confronto. No duelo seguinte ao título do Ceará, em que foi um dos principais “vilões”, o defensor voltou a cometer um pênalti, desta vez em jogo contra o CRB, que culminou em uma nova derrota do Leão.

No ataque, o colombiano Dylan Borrero mostrou limitações e deixou de ser uma opção viável para Vojvoda. Ele não é relacionado há mais de um mês e só participou de sete jogos em 2025. O mesmo vale para Allanzinho, que se destacou no Ferroviário, mas tem tido pouco espaço no Tricolor.